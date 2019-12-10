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من هي عفيفة إسكندر التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ 98

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:22 ص
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بوابة الفجر
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يحتفل محرك البحث "جوجل" بالذكرى الـ 98 لميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر.

ولدت في موصل من أب عراقي مسيحي وأم يونانية، وعاشت في بغداد غنت في عمر خمس سنوات وكانت أول حفلة أحيتها في عام 1935، لقبت بمنلوجست من المجمع العربي الموسيقى كونها تجيد ألوان الغناء والمقامات العراقية.

وهي من عائلة مثقفة فنيًا والدتها كانت تعزف على أربع آلات موسيقية وتدعى "ماريكا دمتري" وكانت تعمل مغنية في ملهى هلال عندما كان يطلق عليه اسم (ماجستيك) وانشيء بعد احتلال بغداد في منطقة الميدان بباب المعظم، كما هو حال بقية الملاهي التي ظلت تعمل إلى عام 1940.

وكانت والدتها المشجع الأول وكانت تنصحها دوماً بأن الغرور هو مقبرة الفنان. تزوجت وهي في سن ال(12) من رجل عراقي أرمني يدعى «إسكندر اصطفيان» وهو عازف وفنان وكان عمره يتجاوز ال 50 عاماً عندما تزوجا، ومنه أخذت لقب إسكندر.

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