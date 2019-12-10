بالمواعيد.. مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا وتشهد العديد من المواجهات القوية والنارية.





ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي مواجهات اليوم الاول من الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا :





يسضيف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره نادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ومن المقرر ان تقام هذه المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية علي ملعب ريد بول سالزبورج الدولي بالنمسا في نفس المجموعة يواجه نابولي الايطالي نظيره نادي جينك البلجيكي في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية علي ملعب سان بولي بمدينة نابولي.





ويواجه نادي تشيلسي الانجليزي نظيره نادي ليل الفرنسي في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية علي ملعب نادي تشيلسي الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن وفي نفس المجموعة يواجه نادي أياكس نظيره فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية علي ملعب يوهان كرويف الدولي بهولندا.





ويلتقي نادي بوروسيا دورتموند الالماني نظيره نادي سلافيا براج التشيكي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية علي ملعب سجنال ادونا بارك الدولي ويواجه نادي انتر ميلان نظيره نادي برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية في ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو في إيطاليا.





بينما يواجه نادي أولمبيك ليون نظيره نادي ليبزيج في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية علي ملعب نادي لايبزيج الدولي في المانيا



