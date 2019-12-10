Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالمواعيد.. مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا اليوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:57 ص
Advertisements
دوري أـبطال أوربا
دوري أـبطال أوربا
علي ماهر حلمي
Advertisements
تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا وتشهد العديد من المواجهات القوية والنارية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي مواجهات اليوم الاول من الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا :

يسضيف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره نادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ومن المقرر ان تقام هذه المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية علي ملعب ريد بول سالزبورج الدولي بالنمسا في نفس المجموعة يواجه نابولي الايطالي نظيره نادي جينك البلجيكي في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية علي ملعب سان بولي بمدينة نابولي.

ويواجه نادي تشيلسي الانجليزي نظيره نادي ليل الفرنسي في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية علي ملعب نادي تشيلسي الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن وفي نفس المجموعة يواجه نادي أياكس نظيره فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية علي ملعب يوهان كرويف الدولي بهولندا.

ويلتقي نادي بوروسيا دورتموند الالماني نظيره نادي سلافيا براج التشيكي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية علي ملعب سجنال ادونا بارك الدولي ويواجه نادي انتر ميلان نظيره نادي برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية في ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو في إيطاليا.

بينما يواجه نادي أولمبيك ليون نظيره نادي ليبزيج في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية علي ملعب نادي لايبزيج الدولي في المانيا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول الأن ليفربول ريد سالزبورج تشيلسي الأن تشيلسي اليوم

أخبار تهمك

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ أقل من ساعتين

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة وأبرز مواجهات الثلاثاء والأربعاء

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

القنوات المفتوحة الناقلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول بث مباشر الآن KORA LIVE كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول MOHAMED SALAH

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء - برشلونة ضد سلافيا براج.. ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

11:31 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status