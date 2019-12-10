Advertisements
Advertisements
Advertisements

ناقد فني: تامر حسني أكثر نموذج بارز لتضليل الإعلام والمعجبين (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:17 ص
Advertisements
تامر حسني
تامر حسني
جرجس ميلاد
Advertisements
علق الناقد الفني مصطفى حمدي، على تصريحات المطرب تامر حسني، حول أسباب دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر مطرب ملهم، مؤكدا أنه أكثر نموذج بارز في شراءه للجوائز والتكريمات.

وأكد "حمدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري افندي" الذي يقدمه الاعلامي محمد على خير على قناة "القاهرة والناس"، أن المطرب تامر حسني، تعمد تضليل الإعلام والجمهور بإدعائه شيء لم يحدث، وهو دخوله موسوعة جينس للأرقام القياسية كأكثر مطرب ملهم.

وأضاف الناقد الفني، أن الموسوعة معنية فقط بالأشياء التى يمكن قياسها والاستدلال عليها رقميا، مشيرا إلى أن أي أحد يمكنه دخول الموسوعة طالما حقق رقما جديدا أو تخطى رقم مسجل مسبقا في أي مجال.

وأشار إلى أن تامر حسني، اعتاد على شراء الجوائز والتكريمات رغبة منه لإثارة الجدل حوله، وخاصة أنه بعيد عن الساحة الفترة الحالية، مؤكدا على ضخامة شعبيته المحلية والعربية فقط.

ووجه "حمدي" عتابا لتامر حسني قائلا: "الحاجات دي ممكن كنت تعملها زمان قبل الانترنت والناس كانت بتصدقك، لكن ماينفعش تعمل كدة حاليا، وكان من الأفضل ليك أنك تقول الحقيقية، وماتعملش زي موضوع تكريم هوليود".

يذكر أن تامر حسني، دخل موسوعة جينيس بفضل بعد تجميع أكبر عدد توقيعات على لوحة إعلانية عرضها في أبو ظبي، ولكن قيل إنه دخل الموسوعة كأفضل فنان ملهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناقد فني محمد على خير جينيس تامر حسني

أخبار تهمك

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ يوم

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تامر حسني ليس الأول.. 5 مشاهير مصريين دخلوا موسوعة جينيس - الأخيرة ارتدت فستان زفاف بمليون ونصف دولار

بعد دخوله موسوعة"جينيس" تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

جينيس تفجر مفاجأة مدوية بشأن تامر حسني "ليس الأكثر إلهامًا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 ص

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

01:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status