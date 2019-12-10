ناقد فني: تامر حسني أكثر نموذج بارز لتضليل الإعلام والمعجبين (فيديو)



وأكد "حمدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري افندي" الذي يقدمه الاعلامي محمد على خير على قناة "القاهرة والناس"، أن المطرب تامر حسني، تعمد تضليل الإعلام والجمهور بإدعائه شيء لم يحدث، وهو دخوله موسوعة جينس للأرقام القياسية كأكثر مطرب ملهم.



وأضاف الناقد الفني، أن الموسوعة معنية فقط بالأشياء التى يمكن قياسها والاستدلال عليها رقميا، مشيرا إلى أن أي أحد يمكنه دخول الموسوعة طالما حقق رقما جديدا أو تخطى رقم مسجل مسبقا في أي مجال.



وأشار إلى أن تامر حسني، اعتاد على شراء الجوائز والتكريمات رغبة منه لإثارة الجدل حوله، وخاصة أنه بعيد عن الساحة الفترة الحالية، مؤكدا على ضخامة شعبيته المحلية والعربية فقط.



ووجه "حمدي" عتابا لتامر حسني قائلا: "الحاجات دي ممكن كنت تعملها زمان قبل الانترنت والناس كانت بتصدقك، لكن ماينفعش تعمل كدة حاليا، وكان من الأفضل ليك أنك تقول الحقيقية، وماتعملش زي موضوع تكريم هوليود".



يذكر أن تامر حسني، دخل موسوعة جينيس بفضل بعد تجميع أكبر عدد توقيعات على لوحة إعلانية عرضها في أبو ظبي، ولكن قيل إنه دخل الموسوعة كأفضل فنان ملهم.



علق الناقد الفني مصطفى حمدي، على تصريحات المطرب تامر حسني، حول أسباب دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر مطرب ملهم، مؤكدا أنه أكثر نموذج بارز في شراءه للجوائز والتكريمات.