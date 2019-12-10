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موعد مباراة نابولي وجينك اليوم الثلاثاء 10/12/2019في دوري أبطال أوروبا| مشاهدة نابولي بث مباشر (مجموعة ليفربول) napoli

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:38 ص
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نابولي
نابولي
حسام مجدي
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يواجه اليوم الثلاثاء نادي نابولي الايطالي نظيره نادي جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا علي ملعب سان بولي الدولي بمدينة نابولي الايطالية في مجموعة تضم نادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بالاضافة الي نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

تعرف علي موعد مباراة نابولي الايطالي امام جينك البلجيكي في دوري ابطال اوروبا: 

من المقرر ان تقام المباراة بين نادي نابولي الايطالي امام نظيره نادي جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحددة علي ملعب سان بولي الدولي بمدينة نابولي.

تعرف علي موقف نابولي الايطالي و ريد بول سالزبورج في المجموعة بدوري ابطال اوروبا:

يدخل نادي نابولي الايطالي المباراة وهو في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط ويرغب نادي نابولي الايطالي في استغلال عامل الارض والجمهور الفوز والحصول علي الثلاث نقاط لضمان التاهل رسميا للدور القادم من بطولة دوري ابطال اوروبا بينما يدخل نادي جينك المباراة في المركز الاخير برصيد نقطة بعد ان ودع رسميا البطولة.
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