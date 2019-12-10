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19 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وسالزبورج مجانًا| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر اليوم liverpool Salah

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
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ليفربول
ليفربول
عبدالقادر عرابي
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يحل نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر ضيفاً على ملعب ريد بول، لمواجهة فريق سالزبورج النمساوي، في آخر مواجهات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح الفريق بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز بالمباراة، من أجل ضمان بطاقة العبور لدور الـ 16 من البطولة.

موعد مباراة ليفربول وسالزبورج

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقاءق بتوقيت القاهرة، التاسة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل حصرياً داخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports  القطرية، الناقل الحصري للبطولة.


القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج

ويسلط لكم موقع الفجر الرياضي الضوء على بعض القنوات المفتوحة الناقلة للمبارة على عدة أقمار متنوعة وبالترددات.


القمر الصناعي ASTRA 1B 1H 2C

1- قناة CLUB RTL -  - تردد 12722 أفقي – معدل 23500

2- قناة SKY SPORTS 1 DEUTSCHLAND  - تردد 12031 أفقي – معدل 27500


القمر الصناعي ASTRA 3A


1- قناة FOX SPORTS EREDIVIES  - تردد 11739 أفقي – معدل 29900


2- قناة ZIGGO SPORT SELECT HD  - تردد 12129 عمودي – معدل 27500


القمر EUTELSAT

1- قناة CANAL+ SPORTS AFRIQUE  - تردد 11785 أفقي – معدل 27500


2- قناة ARENA SPORT  - تردد 11512 عمودي – معدل 30000

3- قناة RTS 1 SERBIA  - تردد 11554 أفقي – معدل 30000


القمر AZERSPACE 46


1- قناة IDMAN  - تردد 11169 أفقي – معدل 20400


2- قناة CBC SPORTS  - تردد 11135 – معدل 27500

3- قناة AZ TV  - تردد 11169 أفقي – معدل 20400


القمر AFGHANSAT


1- قناة RAH – E – VARDA  - تردد 11293 عمودي – معدل 27500


2- قناة SPORT 3  - تردد 11293 عمودي – معدل 27500


القمر HISPASAT

1- قناة TVI PORTUGAL  - تردد 12322 أفقي – معدل 27500

2- قناة ELEVEN SPORTS 1 HD PORTUGAL  - تردد 12398 أفقي – معدل 27500


القمر HOTBIRD 13

1- قناة TVP SPORTS HD  - تردد 10834 عمودي – معدل 27500


2- قناة CANALE 5 ITALIA  - تردد 11917 عمودي – معدل 27500

3- قناة POLSAT SPORTS  - تردد 11158 عمودي – معدل 27500

4- قناة RAI 1  - تردد 11766 عمودي – معدل 27500

القمر ARAB SAT

قناة IRIB VARZESH  - تردد 11881 أفقي – معدل 27500.

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