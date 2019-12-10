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شاهد.. لحظة شنق طومان باي في مسلسل "ممالك النار" (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
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بوابة الفجر
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نشرت قناة "إم بي سي" عبر حسابها بموقع يوتيوب الشهير، مشهد شنق السلطان "طومان باي"، في الحلقة الأخيرة من مسلسل "ممالك النار".

ولاقت الحلقة الأخيرة نجاحًا جماهيرًا ضخمًا فور عرضها حيث كان ملايين المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر نهاية المسسل.

طومان باي تريند  جوجل وتويتر
وتصدرت شخصية السلطان "طومان باي" تريند جوجل بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "ممالك النار"، بطولة الفنان خالد النبوي.

تصدرت شخصية السلطان "طومان باي" تريند جوجل بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "ممالك النار"، بطولة الفنان خالد النبوي.

ولاقت الحلقة الأخيرة نجاحًا جماهيرًا ضخمًا فور عرضها حيث كان ملايين المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر نهاية المسسل.

خالد النبوي يشوق الجمهور للحلقة الأخيرة
يذكر أن خالد النبوي، نشر صورة له من كواليس مسلسل "ممالك النار"، كنوع من التشويق للحلقة الأخيرة.

وعلق خالد على الصورة قائلاً: "بعد قليل الحلقة الأخيرة من ممالك النار على mbc 1 و mbc masr 2".

أحداث المسلسل
ودارت أحداث مسلسل "ممالك النار" حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين في القرن السادس عشر، وشارك في بطولة المسلسل كل من خالد النبوي، عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.


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الكلمات المفتاحية

ممثل ممالك النار طومان باي الفجر الفني

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