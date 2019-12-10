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فرص تشيلسي في التأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
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تشيلسي
تشيلسي
حسام مجدي
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تتجه أنظار جميع مشجعي كرة القدم في مختلف انحاء العالم إلى عودة بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من البطولة. 

تشيلسي يستعد لمواجهة ليل 

ويستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ليل الفرنسي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج. 

مجموعة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 

ويتواجد نادي تشيلسي في المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي ليل ونادي أياكس ونادي فالنسيا. 

ترتيب تشيلسي في مجموعته بدوري أبطال أوروبا 

ويحتل نادي تشيلسي في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط بينما يتواجد نادي ليل في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده. 

ماذا يحتاج تشيلسي للتأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا 

ولازالت فرص نادي تشيلسي في الصعود للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا قائمة حتى الآن حيث أنه يتساوى حاليا في النقاط مع نادي فالنسيا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط. 

ويوجد ثلاثة حالات تحسم تأهل نادي تشيلسي إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا أولهم أن يتعادل تشيلسي مع نادي ليل اليوم يسقط فالنسيا في فخ الهزيمة على يد نادي فالنسيا اليوم أيضا. 

أما الحل الثاني أمام نادي تشيلسي هو الفوز في مباراة اليوم على نادي ليل ويتعادل نادي فالنسيا مع نادي أو يتعرض للهزيمة. 

والحل الثالث والأخير سيكون في حالة حقق تشيلسي وفالنسيا نفس النتيجة أي تعادلا أو فازا في مبارياتهم اليوم وبالتالي لن يكون هناك حل أمام تشيلسي سوى أن يسجل عدد كبير من الأهداف ليضمن أفضلية التأهل على فالنسيا. 

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليل اليوم بدوري أبطال أوروبا 

ومن المتوقع أن يدخل نادي تشيلسي مواجهة نادي ليل اليوم في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من: 
كيبا – أزبيلكويتا – زوما – توموري – إيمرسون – كانتى – جورجينيو – كوفاسيتش – ويليان – بولسيتش – إبراهام. 

ترتيب مجموعة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا 

1- أياكس 10 نقاط 
2- فالنسيا 8 نقاط 
3- تشيلسي 8 نقاط 
4- ليل نقطة وحيده
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