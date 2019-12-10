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رسالة قوية من إعلامي لـ تامر حسني بعد واقعة "موسوعة جينيس" (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
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تامر حسني
تامر حسني
جرجس ميلاد
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علق الإعلامي محمد على خير، على تصريحات المطرب تامر حسني، حول أسباب دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر مطرب ملهم، مؤكدا أنه أثار جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.

وقال "خير" خلال برنامجه "المصري أفندي" الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، إن المطرب تامر حسني أعلن أنه أصبح واحد من الأشخاص الملهمين والمهمين في العالم كله، مشيرا إلى أن المؤسسة نفت ذلك.

وتابع "خير": "تامر خرج مع أحد الإعلاميين من كام يوم وقعد يهلله انت عظيم يا تامر والكلام ده، هل ينفع الواحد يقول كلام ممكن مؤسسة دولية تنفيه، العالم بقى صغير اوي يعني، وممكن عيل صغير يتواصل مع المؤسسة ويتأكد من كدة".

يذكر أن تامر حسني، دخل موسوعة جينيس بفضل بعد تجميع أكبر عدد توقيعات على لوحة إعلانية عرضها في أبو ظبي،ولكنه قال أنه دخل الموسوعة كأفضل فنان ملهم.
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الكلمات المفتاحية

موسوعة جينيس محمد على خير تامر حسني

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