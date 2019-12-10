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ماذا يفعل تشيلسي في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال ؟

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:16 ص
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تشيلسي
تشيلسي
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عبدالقادر عرابي
يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء، نادي ليل الفرنسي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى البلوز لتجاوز الهزيمتين المتتاليتين الآخيرتين في الدوري الإنجليزي ضد وست هام وإيفرتون على الترتيب، حيث يكفي الفريق الفوز على ليل متذيل المجموعة لضمان التأهل لدور الـ 16، دون النظر للمواجهة الأخرى بين فالنسيا وأياكس الهولندي.

بينما ستعني الخسارة مغادرة الفريق رسميا دون النظر للمواجهة الأخرى، بينما سيؤدي التعادل لدخول الفريق لحسبات مقعدة ترتبط بنتيجة المباراة الآخرى.

ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي في هذا التقرير، تاريخ المباريات الختامية للبلوز في نهاية دور المجموعات، إبتداءً من نسخة 2003/2004 بشكل الفريق الجيد وقتها، بعد أن إشتراه الملياردير الروسي ومالكه الحالي رومان إبراموفيتش.

2003- 2004

فاز البلوز على بيشكتاش التركي بثنائية نظيفة سجلها جيمي فلويد هاسييبانك وواين بريدج في آخر مباريات المجموعة السابعة، وتصدروا المجموعة برصيد 13 نقطة على حساب بشيكتشا وسلافيا براغ ولاتسيو.

2004 – 2005

إختتم تشيلسي مشوار المجموعة الثامنة بالخسارة أمام بورتو بنتيجة 2-1 بأهداف داميان داف لتشيلسي ودييجو والجنوب أفريقي بنديكت ماكارثي لبورتو، تأهل الفريق متصدراً بـ 13 نقطة.

2005 – 2006

أنهى الفريق مباريات المجموعة السابعة بتعادل سلبي مع ليفربول، وأنهى المجموعة في المركز الثاني خلف ليفربول برصيد 11 نقطة.

2006 – 2007

تصدر اليلوز المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الأخيرة على ليفسكي صوفيا البلغاري بثنائية دون رد سجلها شيفتشينكو وشون رايت فيليبس.

2007 – 2008

تعادل الفريق في المباراة الأخيرة أمام فالنسيا الإسباني بدون أهداف، وكان قد تصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، وواصل الفريق طريقه للنهائي في تلك النسخة، وخسر أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في النهائي.

2008 – 2009

حل تشيلسي ثانياً في المجموعة الأولى خلف روما الإيطالي برصيد 11 نقطة، وفاز في آخر المواجهات على كلوج الروماني بهدفين للإيفوريين ديدية دروجبا وسالومون كالو، مقابل هدف كونيه لكلوج.

2009 – 2010

تعادل تشيلسي في ختام مباريات المجموعة الرابعة مع أبويل نيقوسيا القرصي بنتيجة 2-2 حيث سجل لتشيلسي دروجبا ومايكل إيسيان بينما سجل للفريق القبرصي زيفلكوف وميروسالفيفيتش، وتأهل متصدراً برصيد 14 نقطة.

2010 – 2011

تصدر البلوز المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، وخسر في المباراة الأخيرة أمام مارسيليا الفرنسي بهدف نظيف سجله برانداو.

2011 - 2012

تأهل تشيلسي كمتصدر للمجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة، وقد سحق فالنسيا في الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة سجلها دروجبا هدفين وراميريس هدفاً، وأكمل الفريق مشواره نحو اللقب الوحيد على حساب بايرن ميونخ بركلات الترجيح.

2012 – 2013

ودع الفريق دور المجموعات برصيد 10 نقاط خلف يوفنتوس وشاختار الأوكراني، اللذين تأهلا عن المجموعة الخامسة، وذهب البلوز نحو الدوري الأوروبي رغم أنه إكتسح نورشيلاند الدانماركي بنتيجة 6-1، حيث سجل لتشيلسي توريس هدفين ودافيد لويز وجاري كاهيل وخوان ماتا وأوسكار، وواصل الفريق مشواره في الدوري الأوروبي نحو اللقب.

2013 – 2014

تصدر البلوز المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، واختتم المجموعة بفوز على ستيوا بوخارست الروماني بهدف نظيف سجله ديمبا با.

2014 – 2015

تأهل تشيلسي في صدارة المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة، وفاز في المباراة الختامية على سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 3-1، سجل للبلوز فابريجاس وشورليه وجون أوبي ميكيل، وسجل أدريان سيلفا لسبورتينج.

2015 – 2016

تأهل البلوز في صدارة المجموعة السابعة برصيد13 نقطة، وفاز على بورتو في المباراة الأخيرة بثنائية نظيفة عبر لاعب بورتو إيفان ماركانو ضد مرماه وويليان.

2017 – 2018

بعد أن غاب عن نسخة 2016/2017 تأهل البلوز في المركز الثاني للمجموعة الثاثلة برصيد 11 نقطة خلف روما الإيطالي، وتعادل في آخر المواجهات مع أتليتيكو مدريد بهدف لكل فريق حيث سجل لتشيلسي سافيتش لاعب الروخي بلانكوس ضد مرماه، وتعادل ساؤؤل نيجيز لأتليتيكو.

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