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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراة وست هام وأرسنال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
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أرسنال ووستهام
أرسنال ووستهام
عبدالقادر عرابي
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إنتهت أحداث الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، بمواجهة ملعب لندن التي جمعت وست هام يونايتد وضيفه أرسنال.

وحقق نادي أرسنال فوزاً طال إنتظاره، وهو الأول للفريق مع مدربه المؤقت فريدي ليونبيرج، بعد أن قلب تأخره بهدف أنجيليو أوجبونا، لفوز بثلاثية في غضون 9 دقائق بأهداف البرازيلي الشاب جابريل مارتينيلي والإيفواري نيكولاس بيبي والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

وشهت الجولة سقوط جديد لمانشستر سيتي أمام ضيفه مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، وخسارة تشيلسي أمام إيفرتون، وفوز ليستر سيتي وليفربول، لتستمر المطاردة بينهما.

بورنموث – ليفربول

بسهولة شديدة عاد ليفربول من ملعب فيتاليتي بفوز سهل أمام مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة سجلها نابي كيتا وتشامبرلين والنجم المصري محمد صلاح.

أستون فيلا – ليستر سيتي

سحق ليستر سيتي مضيفه أستون فيلا بمهقله "فيلا بارك" برباعية مقابل هدف، حيث سجل له هداف الدوري جيمي فاردي هدفين، وكلاً من جوني إيفانز وكليتشي إيهناتشو.

مانشستر سيتي – مانشستر يونايتد

حسم الشياطين الحمر ديربي مدينة مانشستر في قلب ملعب الإتحاد بالفوز على السيتي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الأهداف راشفورد ومارسيال لليونايتد، مقابل هدف نيكولاس أوتاميندي للسيتي، ليواصل رجال جوارديولا التراجع.

إيفرتون – تشيلسي

تحت قيادة مدربه المؤقت دونكان فيرجسون، كبد التوفيز فريق تشيلسي الخسارة الثانية على التوالي بنتيجة 3-1، حيث سجل ريتشارلسون وكالفيرت لوين (هدفين) مقابل هدف وحيد لماتيو كوفاسيتش للبلوز.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 16

وفي ضوء تلك النتائج، يصبح الترتيب الكامل للدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة كما يلي:

1- ليفربول 46 نقطة
2- ليستر سيتي 38 نقطة
3- مانشستر سيتي 32 نقطة
4- تشيلسي 29 نقطة
5- مانشستر يونايتد 24 نقطة
6- وولفرهامبتون واندررز 24 نقطة
7- توتنهام 23 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 22 نقطة
9- أرسنال 22 نقطة
10- كريستال بالاس 22 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
12- برايتون 19 نقطة
13- بيرنلي 18 نقطة
14- إيفرتون 17 نقطة
15- بورنموث 16 نقطة
16- وست هام يونايتد 16 نقطة
17- أستون فيلا 15 نقطة
18- ساوثهامبتون 15 نقطة
19- نوريتش سيتي 11 نقطة
20- واتفورد 9 نقاط.
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