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بعد وفاته.. تعرف على أفلام سمير سيف مع عادل إمام وماذا قال الراحل عن الزعيم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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رحل عن عالمنا المخرج الكبير سمير سيف، مساء أمس أثر ازمة قلبية عن عمر يناهز 73 عامًا، فيما من المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء.

ويعتبر الراحل سمير سيف، من أشهر المخرجين الذيت قدموا أعمالًا سينمائية مع عادل إمام، حيث قام بإخراج 10 أفلام للزعيم، تعجد من أهم الأفلام في السينما المصرية، كما كانت دائمًا أعماله تحصل على أعلى إيرادات.

اشتهر الراحل سمير سيف، بمخرج روائع نور الشريف وعادل امام، وذلك لكثرة الأعمال التي قدمها لهما، حيث كان  
الراحل يقدم فيلمًا لعادل إمام ثم يعقبه بفيلم لنور الشريف في فترة الثمانينات.

وقدم في مسيرته الفنية 26 فيلمًا من ضمنهم 8 لنور الشريف و10 لعادل إمام.

كانت من أبرز أفلام سمير سيف، مع الزعيم عادل امام، الهلفوت، المشبوه، والنمر والأنثى، شمس الزناتي، وغيرها من الأعمال الخالدة .

وصرح المخرج سمير سيف، في تصريحات صحفية عام 2018، بأن فترة عمله مع عادل إمام، كانت من أخصب فتراته الفنية لأنهما قدما أفلامًا لا تزال موجودة في الوجدان الشعبي، وكان عادل إمام ممثلًا يخضع لشخصية البطل، ولم تكن شخصية البطل تخضع له، كما استطاع  أن يقدم كل الشخصيات ببراعة".

كما كشف سمير سيف، عن حبه الشديد لنور الشريف، قائلاً عنه: "هناك تفاهم بينا سريع وثقة متبادلة، وكانت الكواليس معهم مريحه.



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الكلمات المفتاحية

فنان عادل امام الزعيم الراحل سمير سيف

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