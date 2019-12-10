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الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم المصري

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:58 ص
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الأهلي
الأهلي
عبدالقادر عرابي
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انتشرت تقارير صحفية تشير لإقتراب النادي الأهلي، من التوقيع مع نجم دفاع النادي المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي كريم العراقي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وصرح مصدر بجهاز الكرة بالنادي الأهلي أن المفاوضات مع كريم العراقي عارية تماماً عن الصحة، مشدداً عن عدم توقيع اللاعب للأهلي، كما إدعت التقارير.

كما أضاف المصدر أن النادي الأهلي، لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب من قريب أو بعيد، ومسألة توقيعه للنادي الأهلي عارية تماماً عن الصحة.

ونوه المصدر أن النادي الأهلي يمتلك وفرة من اللاعبين في مركز الظهير الأيمن يتمتعون بمستوى عال وهما النجمين أحمد فتحي والنجم محمد هاني، كما شدد أن الفريق لا يحتاج أي لاعبين في هذا المركز خلال الفترة الحالية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وادي دجلة غداً الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة من أربعة مباريات، خلف كلاً من المقاولون العرب والإتحاد السكندي برصيد 13 نقطة من 6 مباريات لكل منهما.

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