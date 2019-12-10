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بيب جوارديولا يكشف وضعية مانشستر سيتي بتصريحات صادمة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
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جوارديولا
جوارديولا
عبدالقادر عرابي
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علق المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي على وضعية فريقه الحالية، عقب إنتهاء ديربي مدينة مانشستر يين السيتي ومانشستر يونايتد السبت الماضي، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر سيتي أمام ضيفه اليونايتد في ملعب الإتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف، مما سمح بإتساع الفارق بين ليفربول المتصدر لـ 14 نقطة.

وقال بيب لشبكة سكاي سبورتس: " هذا هو مستوانا الآن، وهذا هو مستوى الفرق التي أمامنا، لا نستطيع مقارعة ليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة في الوقت الحالي".

وتابع: "يجب أن نتقبل حقيقة الأمر، نعمل على التحسن والتقدم للأمام، لكننا يجب أن ندرك وضعيتنا حالياً حتى نستطيع علاج الأخطاء".

وأضاف: "نتأخر حالياً بفارق 14 نقطة خلف المنافس، جاء ذلك بسبب أخطائنا و إرتفاع مستوى المنافسين، فشلنا في السيطرة على بعض الأمور".

وأتم: " أمامنا منافسات كثيرة في العديد من البطولات، مازلنا في بداية ديسمبر، سنعمل على الفوز بكل المبارايات والتحسن للمضي قدماً".

وسيحل مانشستر سيتي ضيفاً على ملعب ماكسمير بالعاصمة الكرواتية زغرب، لمواجهة دينامو زغرب الكرواتي في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقية، وقد ضمن تأهله لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة.

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