هكذا سيوقف زيدان ميسي في الكلاسيكو

أيام قليلة وتلعب مباراة كلاسيكو الأرض، بين ريال مدريد وبرشلونة، في ملعب كامب نو في مواجهة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





وستقام المباراة في يوم الآربعاء 18 ديسمبر الجاري، والتي يسعى الفريقان من خلالها لفض الشراكة في صدارة الدوري الإسباني لكرة لقدم.





ويريد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الحد من خطورة النجم الأرجنتيني المتألق حالياً ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني خلال المباراة.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن زيدان سيقوم بتخصيص لاعباً محدداً لمراقبة ميسي طوال أحداث المباراة، لا سيما وأنه مصدر الخطورة الأول في تشكيل المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي.





ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية، فقد وقع إختيار زيزو على نجم الوسط الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي لمراقبة ميسي كظله طوال أحداث اللقاء.





وكشف فالفيردي عن مستوى متميز خلال الفترة الماضية، مما جعله أهم العناصر الأساسية في خط وسط الريال مع المدرب زين الدين زيدان.





ويثق زيدان كثيراً في قدرات فالفيردي للقيام بهذه المهمة، في ظل حركيته الشديدة ولياقته الفنية العالية وهو ما جعل زيدان يضعه كمرشح أول لهذا الدور في الكلاسيكو.





ولجأ زيدان لفكرة إيقاف ميسي بنظام "رجل لرجل" في كثيرمن المبارايات السابقة، وإختار بعض اللاعبين لذلك أبرزهم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والبرازيلي كاسيميرو.





ويحتل ريال مدريد وبرشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بعد مرور 16 جولة.