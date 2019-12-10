مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 10/12/2019

يستعد عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر إنطلاق منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم





وتلعب اليوم الثلاثاء 8 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ويقدم لكم موقع "الفجر" ماوعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم كالآتي:





سالزبورج × ليفربول

وتلعب هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية.





نابولي × جينك

كما ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية.





تشيلسي × ليل

فيما ستلعب هذه المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.





بوروسيا دورتموند × سلافيا براج

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.





أولمبيك ليون × ليبزيج

كما تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.





بنفيكا × زينت

وتلعب هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.





أياكس × فالنسيا

بينما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.





إنتر ميلان × برشلونة

فيما سيلعب هذا اللقاء المنتظر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية في إيطاليا.