Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة أياكس وفالنسيا اليوم الثلاثاء 10/12/2019في دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة أياكس ضد فالنسيا بث مباشر ajax

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
Advertisements
أياكس وفالنسيا
أياكس وفالنسيا
محمد جمال
Advertisements
يستضيف ملعب آمستردام آرينا مباراة قوية اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر مباراى قوية فى ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، تجمع بين أياكس آمستردام الهولندي ونظيره فالنسيا الإسبانى، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين لصعود إحداهما للدور التالي من البطولة الأوروبية.

موعد مباراة اياكس وفالنسيا بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق فالنسيا ضيف ثقيل على نظيره اياكس آمستردام الهولندي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة اياكس وفالنسيا بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أمستردام ارينا مباراة أياكس وفالنسيا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا. 

ترتيب المجموعة قبل مباراة أياكس وفالنسيا 

أياكس 10 نقاط 
فالنسيا 8 نقاط 
تشيلسي 8 نقاط 
ليل نقطة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد أياكس وفالنسيا بث حي أياكس وفالنسيا بث أياكس وفالنسيا أياكس وفالنسيا اليوم أياكس وفالنسيا

أخبار تهمك

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 11 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ ساعتين و 14 دقيقة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة بروسيا دورتموند وإنتر ميلان اليوم الثلاثاء 5/11/2019 في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة تشيلسي وأياكس اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ناري لمواجهة تشيلسي وأياكس بدوري أبطال أوربا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء - برشلونة ضد سلافيا براج.. ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة تشيلسي وأياكس بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش تشيلسي مباشر NOW

«يلا شوت» chelsea مشاهدة مباراة تشيلسي وأياكس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش تشيلسي اليوم NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

11:31 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

11:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status