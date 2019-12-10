نصائح هامة من طبيب شريف مدكور لمرضى السرطان (فيديو)



وقال "عبدالحليم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، إن هناك نصيحة لمرضى السرطان يجب ان يراعوها، قائلًا: "يجب أن تبتعدوا عن الأماكن المزدحمة، والسلام والتقبيل الزائد عن اللزوم، والابتعاد عن الاشخاص المرضى بالالتهابات الناتجة عن الفيروسات مثل التهاب الحلق، والانفلونزا"، مؤكدا أن العلاج الكيماوي يُضعف مناعة الجسم، ما يجعله أقل مقاومة للمرض.



وكشف "عبد الحليم" تفاصيل إصابة شريف مدكور بفيروس نادر في الدّم، قائلا أن الفيروس الذي أصاب مدكور هو فيروس الإنفلونزا العادي، مؤكدًا على أن المضاعفات التي تعرّض لها شريف مدكور جاءت نتيجة ضعف مناعته بعد خضوعه للعلاج بالكيماوي لفترة طويلة.



وأوضح عبد الحليم أن إصابة شريف مدكور بهذا النوع من الفيروسات، لن يؤثر مطلقًا على بروتوكول علاجه، مؤكدًا على أن شريف مدكور أنهى علاجه، وهو الآن في طور النقاهة.



وجه الدكتور شريف عبدالحليم؛ عضو الفريق الطبي المعالج لشريف مدكور، عدة نصائح للمشاهدين، بعدما أعلن عن تطورّات الحالة الصحية للاعلامي، مشيرا إلى ان هناك فيروس انفلونزا منتشر في مصر كلها حاليا.