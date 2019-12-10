Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
Advertisements
خالد النبوي يجسد دور طومان باي
خالد النبوي يجسد دور طومان باي
حسام زيدان
Advertisements
قال الباحث الأثري سامح الزهار، إن السلطان الشهيد الأشرف طومان باي، بعد أن تم إعدامه على أيدي بني عثمان، وقتله فوق باب زويلة، أُقيم له احتفال تشييع لامثيل له، أشاد به المؤرخين، مؤكدين أنه لو مات وهو على العرش لما أقيم له مثل هذا الاحتفال، ورغم أن السلاطين العثمانيين يحملون في بعض الأحيان توابيت آبائهم ولا يدخلون تحت أى تابوت آخر يحملونه، إلا أن السلطان سليم الأول حمل تابوت طومان باي، وحضر مراسم تشييع الجثمان الرسمي كافة الرجال العثمانيون والمماليك معًا، ووزع السلطان سليم الأول على الفقراء تطييبا لروح السلطان طومان باي رحمه الله، النقود الذهبية لمدة 3 أيام.

مكان دفن السلطان الأشرف طومان باي
وتم دفن جسد السلطان الشاب الشهيد، الأشرف أبو النصر طومان باي، في قبة السلطان الغوري الواقعة في بداية شارع الغورية حاليًا، وتحديدًا على يسار الداخل إليه.

وأضاف الزهار أن ابن إياس يشير في بدائع الزهور إلى أن قبة الغوري، كانت قد فرغت عمارتها في شهر ربيع الآخر سنة 909هـ - 1503م، وكانت مكسوة ببلاطات من القاشاني الأزرق، غير أنها لم تلبث أن تصدعت وحدث بها خلل جسيم في شوال سنة 917هـ - 1311م.

إعادة بناء قبة الغوري
وتابع: أمر السلطان الغوري بهدمها وإعادة بنائها وكسوتها ببلاطات من القاشاني الأزرق أيضًا، إلا أنه لم يمض على بنائها للمرة الثانية عامان حتى ظهر بها خلل آخر في صفر سنة 919هـ - 1513م، فأمر السلطان بهدمها للمرة الثانية وإعادة بنائها، وظل يستحث البنائين على إنجازها حتى تمت وكسيت ببلاطات القاشاني، وفي سنة 1299هـ - 1881م، تصدعت هذه القبة للمرة الثالثة فهدمت وأبدلت بها قبة خشبية لم تلبث هي الأخرى أن هدمت وحل محلها السقف الحالي.

وكان الغوري قد نقل إلى هذه القبة - بعد كمال عمارتها لأول مرة سنة 910هـ - 1504م – الآثار النبوية الشريفة التي كانت مودعة برباط الآثار، ونقل إليها المصحف العثماني (الذي جمعه عثمان بن عفان) والربعة المكتوبة بالذهب، وفي متحف الفن الإسلامي بالقاهرة من هذه القبة طراز كبير من القاشاني عليه آية الكرسي بحروف بيضاء على أرضية زرقاء كان يغطي رقبتها
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
تعرف على مكان قبر السلطان طومان باي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاثار وزارة الاثار ممالك النار طومان باي سامح الزهار المماليك العثمانيين الاثار اعدام طومان باي

أخبار تهمك

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ يوم

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 12 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 11 ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد تعديل شعار بنك القاهرة.. حكاية الباب الذي مدحه الشعراء وأعدم عليه سلطان مملوكي (صور)

70 صورة لقبة "زوجة السلطان وأم الملك" غارقة في القمامة والصرف الصحي

تعرف على تاريخ كلمة "القبة"

شاهد.. سقوط الأمطار في شارع باب الوزير (فيديو وصور)

5 معلومات عن سلطان المماليك "طومان باي".. بعد تجسيد خالد النبوي شخصيته في "ممالك النار"

"ممالك النار".. قصة السلطان "طوباي" الشخصية التي يجسدها خالد النبوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

11:31 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status