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الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن الأهلي يخطط في الساعات القليلة القادمة لحسم ملف اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضم عناصر جديدة قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأفادت التقارير بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح ستعقد اجتماعاً مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بحضور محمود الخطيب رئيس النادي من أجل حسم هذا الملف.
وأكدت التقارير أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع حسم مصير عدد من نجوم الأهلى أبرزهم أحمد الشيخ وصالح جمعة وصلاح محسن والأنجولي جيرالدو والعربي بدر وحسين السيد وعمار حمدي.
وفي سياق منفصل أفادت تقارير أن الأهلي أقنع محمود كهربا نجم الزمالك السابق والمنتخب المصري، بالحصول على مبالغ إعلانات من أجل التوقيع معه في يناير.
وأوضحت التقارير أن جهاز الكرة في الأهلي يفكر في الإعلان عن صفقة كهربا بشكل رسمي قرب موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.
وكشفت التقارير أن محمود كهربا قرر فسخ التعاقد مع أفيس البرتغالي بعد قيامه بدفع 450 ألف دولار وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.
وتعززت فرص محمود كهربا نجم فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الانضمام للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وسيقوم الأهلي برفع اسم محمد محمود لاعب وسط الفريق من القائمة المحلية بعد تعرضه بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 9 أشهر، على أن يتم وضه اسم كهربا بديلًا له عقب إتمام عملية انتقاله للقلعة الحمراء.
وكان محمود كهربا قد انتقل إلى فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعدما رحل اللاعب عن الزمالك، حيث يشارك مع النادي البرتغالي ببطاقة مؤقتة.
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