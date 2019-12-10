الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي يخطط في الساعات القليلة القادمة لحسم ملف اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضم عناصر جديدة قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأفادت التقارير بأن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح ستعقد اجتماعاً مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بحضور محمود الخطيب رئيس النادي من أجل حسم هذا الملف.





وأكدت التقارير أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع حسم مصير عدد من نجوم الأهلى أبرزهم أحمد الشيخ وصالح جمعة وصلاح محسن والأنجولي جيرالدو والعربي بدر وحسين السيد وعمار حمدي.



