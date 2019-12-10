20 معلومة عن المغنية العراقية عفيفة إسكندر بعد احتفال جوجل بها









عفيفة إسكندر تنتمي لعائلة مثقفة فنيًا، فوالدتها كانت تعزف على أربع آلات موسيقية وعملت مغنية، والتي بدأت مسيرتها الفنية منذ صغرها، ونالت حب وتشجيع الجمهور لها وحققت العديد من النجاحات.



ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات عن حياتها.



- ولدت في 10 ديسمبر عام 1921م.





- أحيت أول حفل غنائي لها في عام 1935م.



- كانت والدتها "ماريكا دمتري" هي الداعمة والمشجع الأول لها.



- تلقت عدة نصائح من والدتها منها إن الغرور هو مقبرة الفنان.



- ظهرت لأول مرة على المسرح بملهى "جابركلي".



- صدرت أول أغنية لها بعنوان "زنوبة"، وهي في الثامنة من عمرها.



- بدأت مشوارها في عام 1935 بالغناء في ملاهي ونوادي بغداد.



- عملت مع الفنانة "منيرة الهوزوز" والفنانة "فخرية مشتت"



- غنت بعدة لغات منها اللغة التركية والفرنسية والألمانية والإنجليزية.



- عملت لمدة طويلة مع فرقة "بديعة مصابني"، في مصر في عام 1938م



- شاركت في مجال التمثيل مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.



- بدأت مشوارها الأدبي، بعد تعرفها على الأديب المازني والشاعر إبراهيم ناجي.



- تملك صالونا في منزلها الواقع في منطقة المسبح في الكرادة.



- قدمت عدة أغاني منها حركة الروح، جاني الحلو، يا عاقد الحاجبين، يا سكري يا عسلي، مسافرين، يا نجوم غني، جوز منهم.



- كانت المغنية الأولى بالعصر الملكي.



- لقبت بشحرورة الغناء، وفاتنة العراق.



- تزوجت من العازف "اسكندر اصطفيان"، وهو في الخمسين من عمره.



- أخذت لقب الاسكندر نسبة لزوجها.



- توفيت بعد صراع طويل مع المرض، في 22 اكتوبر بعام 2012م.



- فارقت الحياة في سن الواحد وتسعون من عمرها.





يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل بذكرى ميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر اصطفيان.