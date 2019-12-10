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صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد سالزبورج النمساوي بدوري الأبطال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:12 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لخوض مباراة هامة عندما يحل ضيفًا على سالزبورج ريد النمساوي، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وسالزبورج النمساوي بدوري الأبطال

ويحل ليفربول بقيادة المصري محمد صلاحMOHAMED SALAH المحترف ضمن صفوف الريدز، ضيفًا على سالزبورج النمساوي، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وسالزبورج النمساوي بدوري الأبطال

وتذُاع مباراة ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد سالزبورج النمساوي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

موقف ليفربول من الصعود

ويحتاج الريدز للفوز بالمباراة لضمان التأهل لدور الستة عشر، ففي حالة الخسارة مع فوز نابولي في المباراة الأخرى على جينك سيخرج حامل اللقب إلى الدوري الأوروبي.
التشكيل المتوقع للريدز في مواجهة سالزبورج النمساوي

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: روبرتسون – فان دايك – لوفرين – آرنولد
الوسط: ميلنر – هندرسون – فينالدوم
الهجوم: ماني – فيرمينو – محمد صلاح

ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 10 نقاط، يليه نابولي بـ9 نقاط ثم سالزبورج بـ7 نقاط، والجميع يحمل فرص التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.

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