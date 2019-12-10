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موعد مباراة ليفربول وسالزبورج اليوم الثلاثاء 10-12-2019 Liverpool VS Salzburg Champions League Live

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:08 ص
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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يفتح ستاد "ريد بول آرينا" في مدينة سالزبورج بالنمسا، أبوابه مساء اليوم الثلاثاء 10 – 12 – 2019 لاستضافة المواجهة النارية بين فريقي ليفربول الإنجليزي ونظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح يدخل مباراة اليوم ضد سالزبورج النمساوي وعينه صوب انتزاع تذكرة التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أن الفريق الإنجليزي يواجه منافسة شرسة مع فريقي نابولي الإيطالي، وسالزبورج النمساوي على بطاقتي التأهل في هذه المجموعة

ترتيب المجموعة الخامسة قبل لقاء (LIVERPOOL VS SALZBURG):

1- ليفربول .. 11 نقطة
2- نابولي .. 9 نقاط
3- سالزبورج.. 7 نقاط
4- جينك .. 1 نقطة

موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم الثلاثاء:

سوف تقام مباراة LIVERPOOL VS SALZBURG اليوم الثلاثاء 10 – 12 – 2019 في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:55 بتوقيت مدينة القاهرة، 5:55 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، بينما سيكون توقيت المباراة في أبرز المدن والعواصم العربية كالتالي:

8:55 مساءًا بتوقيت قطر
8:55 مساءًا بتوقيت السعودية
8:55 مساءًا بتوقيت البحرين
6:55 مساءًا بتوقيت المغرب
6:55 مساءًا بتوقيت الجزائر
6:55 مساءًا بتوقيت تونس
9:55 مساءًا بتوقيت عمان
7:55 مساءًا بتوقيت فلسطين
8:55 مساءًا بتوقيت تركيا
9:55 مساءًا بتوقيت الإمارات
7:55 مساءًا بتوقيت الأردن
8:55 مساءًا بتوقيت اليمن
7:55 مساءًا بتوقيت ليبيا
8:55 مساءًا بتوقيت العراق
5:55 مساءًا بتوقيت موريتانيا
7:55 مساءًا بتوقيت السودان
7:55 مساءًا بتوقيت سوريا
8:55 مساءًا بتوقيت الكويت
7:55 مساءًا بتوقيت لبنان

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد سالزبورج:

سيكون البث التليفزيوني لمباراة ليفربول LIVERPOOL ضد سالزبورج SALZBURG متاحًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة والحاصلة على حقوق البث الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق الجزائري (حفيظ دراجي)، كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات:-
TV3 Sport 1 Dan
Digi Sport 1 HD Romania
beIN Sports HD 11 EN
Match Football 2
Cosmote Sport 5 HD
Ziggo Sport Select HD
M4 Sport
Movistar Liga de Campeones HD1
BT Sport 3 / HD
RMC Sport 2
Viasat Sport Premium
Polsat Sport Premium 1 HD
DAZN 1 HD
Eleven Sports 2 HD portugal
Asr TV HD
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