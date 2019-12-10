مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر

اختتم المؤتمر الدولي الأول للعلوم الهندسية والتكنولوجيا أعماله بفندق ونتر بالاس في الأقصر، والذي أقيم في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر، برعاية مؤسسه مصر المستقبل للتراث بحضور الأستاذ الدكتور محمد النشار، وزير التعليم السابق ومحافظ الأقصر، والأستاذ الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، وعدد من العلماء والباحثين من مختلف الدول ومختلف المجالات الهندسية.





ومن ناحيته قال الدكتور نوبى غزالي، إن المؤتمر يتناول عدة محاور من أهمها الجديد فى مجال الطاقة الشمسية وكيفية استخدامها وتكيفها في القطاعات الطبية والصناعية والزراعية والمنشآت السياحية.





وأشار دكتور أحمد محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مصر المستقبل إلى أهمية هذا المؤتمر ودوره في تنشيط سياحة المؤتمرات في الأقصر، لما لها من مقومات الجذب السياحي، مشيرا إلى أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها تجاه البحث العلمي والعلماء للاستفادة من الأبحاث التطبيقية فى جميع القطاعات الذى من شأنه رفع دفع عجلة الصناعة في مصر.