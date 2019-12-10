Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
اختتم المؤتمر الدولي الأول للعلوم الهندسية والتكنولوجيا أعماله بفندق ونتر بالاس في الأقصر، والذي أقيم في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر، برعاية مؤسسه مصر المستقبل للتراث بحضور الأستاذ الدكتور محمد النشار، وزير التعليم السابق ومحافظ الأقصر، والأستاذ الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، وعدد من العلماء والباحثين من مختلف الدول ومختلف المجالات الهندسية. 

ومن ناحيته قال الدكتور نوبى غزالي، إن المؤتمر يتناول عدة محاور من أهمها الجديد فى مجال الطاقة الشمسية وكيفية استخدامها وتكيفها في القطاعات الطبية والصناعية والزراعية والمنشآت السياحية. 

وأشار دكتور أحمد محمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة مصر المستقبل إلى أهمية هذا المؤتمر ودوره في تنشيط سياحة المؤتمرات في الأقصر، لما لها من مقومات الجذب السياحي، مشيرا إلى أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها تجاه البحث العلمي والعلماء للاستفادة من الأبحاث التطبيقية فى جميع القطاعات الذى من شأنه رفع دفع عجلة الصناعة في مصر.
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
مؤتمر دولي يتناول تطوير المنشآت السياحية في الأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سياحة أخبار

أخبار تهمك

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 8 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ البحر الأحمر يشهد انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي للكيمياء ودورها فى التنمية بمدينة الغردقة (صور)

غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي للتراث والعمارة والفنون بالإسكندرية

المؤتمر الدولي للعمارة والفنون يختتم أعماله بالإسكندرية

خبيرة أردنية تضع خارطة طريق للنهوض بالمتاحف التراثية

اليوم.. عقد المؤتمر الدولي لتطبيقات الليزر بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات الليزر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:30 ص

حقيقة وفاة عمرو زكي (فيديو)

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

01:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status