عمرو أديب يكشف تفاصيل مفاوضات سامح شكري مع نظيره الأمريكي (فيديو)



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن توفير كل لتر مياه من مياه نهر النيل شيىء عظيم، لافتًا إلى أن محطات تحلية المياه مكلفة، ولكنها ضرورية، وبدأت الدولة في التوجه لإنشاء المحطات منذ 2015.



وعن ملف سد النهضة، أوضح أن المفاوضات مستمرة، حيث ألتقى وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المصري سامح شكري لبحث مستجدات المفاوضات، منوها بأن وزير الخارجية الأمريكي طالب بالإفراج عن مواطنين أمريكيين موجودين في السجون المصرية، ومنهم شخصية طالب الإفراج عنها بالاسم ويدعى مصطفى قاسم وهو موجود في السجن بسبب تمويل أحداث رابعة.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن المشروعات القومية التي تتعلق بتحلية المياه هى الأهم الفترة المقبلة، مضيفا: "يد تتفاوض بشأن سد النهضة، ويد تبني محطات تحلية المياه".