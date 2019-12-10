موعد مباراة تشيلسي وليل اليوم الثلاثاء 10/12/2019 في دوري أبطال أوروبا| مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر chelsea live

يستعد ملعب ستامفورد بريدك في العاصمة الإنجليزية لندن معقل تشيلسي، لاستضافة مباراة هامة وحاسمة لأصحاب الديار، عندما يواجه ليل الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ويطمح تشيلسي الإنجليزي، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل خطف بطاقة الصعود للدور المقبل، دون النظر لمباراة فالنسيا وأياكس، حيث يحتاج البلوز الفوز فقط لضمان تأهله.





موعد مباراة تشيلسي وليل بدوري الأبطال





ويلعب تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ترتيب الفريقين بالمجموعة





ويحتل تشيلسي المركز الثالث في المجموعة الثامنة بعد مرور 5 جولات برصيد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة ليتساوى في عدد النقاط مع فالنسيا الذي يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة.





بينما يحتل فريق ليل لمركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة وحيدة من تعادل وحيد مقابل 4 هزائم ليفقد الفريق الفرنسي آماله في الصعود.





ويمتلك تشيلسي فرصة الصعود إلى دور الـ16 في حالة الانتصار بأي نتيجة دون النظر لنتيجة لقاء فالنسيا وأياكس، لحساب نفس الجولة.