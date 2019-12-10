"إقالة على الهواء.. رفع أسعار اللحوم".. أبرز اخبار توك شو يوم الاثنين

داليا حسين – أمنية فوزي – رقية جمال – هدى عبد الرازق – كساب احمد – جرجس ميلاد









أقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رئيسي حي المرج وحلوان، وذلك لوجود مخالفات بالشوارع، مثل انتشار القمامة ووجود أعمدة الكهرباء وسط المساكن، وفقا لحديث الإعلامي أحمد موسى.

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

أقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رئيسي حي المرج وحلوان، وذلك لوجود مخالفات بالشوارع، مثل انتشار القمامة ووجود أعمدة الكهرباء وسط المساكن، وفقا لحديث الإعلامي أحمد موسى.



وقال الدكتور خالد مرسي، مدير إدارة الطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية، إن مرض الحمى القلاعية مستوطن منذ عام 1950، ومرض حمى الوادي المتصدع هو مرض إفريقي ظهر في كينيا عام 1931، وهو مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ويتم نقله عن طريق الناموس أو ملامسة إفرازات الحيوان المصاب، او المذبوح بعد الإصابة، مؤكدا انه سيتم تعليق استيراد اللحوم الحية منعا لانتقال الامراض للسوق المصري.

"الطب الوقائي": تعليق استيراد اللحوم الحية من دول الجنوب والسبب

وقال الدكتور خالد مرسي، مدير إدارة الطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية، إن مرض الحمى القلاعية مستوطن منذ عام 1950، ومرض حمى الوادي المتصدع هو مرض إفريقي ظهر في كينيا عام 1931، وهو مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ويتم نقله عن طريق الناموس أو ملامسة إفرازات الحيوان المصاب، او المذبوح بعد الإصابة، مؤكدا انه سيتم تعليق استيراد اللحوم الحية منعا لانتقال الامراض للسوق المصري.



وكشف الدكتور شريف عبد الحليم، أستاذ مساعد في جراحة القولون بجامعة عين شمس، وأحد أطباء الفريق الطبي المعالج للإعلامي شريف مدكور، تفاصيل حالته الصحية.



فيما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، حيث يسود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على كافة الانحاء نهارًا بارد ليلًا.

طبيب الإعلامي شريف مدكور يكشف حالته الصحية (فيديو)

وكشف الدكتور شريف عبد الحليم، أستاذ مساعد في جراحة القولون بجامعة عين شمس، وأحد أطباء الفريق الطبي المعالج للإعلامي شريف مدكور، تفاصيل حالته الصحية. أتربة وشبورة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس الثلاثاء

فيما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، حيث يسود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على كافة الانحاء نهارًا بارد ليلًا.







من جانبه أكد اللواء هشام الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، أن استراتيجة الدولة المصرية في مكافحة الفساد أصبحت منهج عمل تحتذي بها عدد من الدول، حيث بدأت الدول تشعر بجدية وأهمية الخطوات والإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية.

مدرس بأكاديمية الشرطة: استراتيجية مصر في مكافحة الفساد منهج للدول الأخرى (فيديو)

من جانبه أكد اللواء هشام الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، أن استراتيجة الدولة المصرية في مكافحة الفساد أصبحت منهج عمل تحتذي بها عدد من الدول، حيث بدأت الدول تشعر بجدية وأهمية الخطوات والإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية.







البرلمان: هناك استجوابات لعدد من الوزراء قريبا

كما أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان سيشهد خلال الفترة المقبلة عدة استجوابات لبعض الوزراء بسبب تقصيرهم في اداء عملهم.



قال حسن الصبيحي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، إن الإخوان المسلمين ضيعوا فرصة تاريخية أمامهم عندما تسلموا حكم مصر، لافتًا إلى أن الإخوان تدفعهم دوافع عدوانية ويتعطشون للدماء.

إعلامي إماراتي: جماعة الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة (فيديو)

قال حسن الصبيحي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، إن الإخوان المسلمين ضيعوا فرصة تاريخية أمامهم عندما تسلموا حكم مصر، لافتًا إلى أن الإخوان تدفعهم دوافع عدوانية ويتعطشون للدماء.



كما صرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة كانوا على درجة كبيرة من التقوى، لافتًا إلى أنهم كان لديهم أعلى درجات الإيمان.

"الجندي": الفراعنة كانوا على درجة كبيرة من التقوى والإيمان (فيديو)

كما صرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة كانوا على درجة كبيرة من التقوى، لافتًا إلى أنهم كان لديهم أعلى درجات الإيمان.



وعن إصابة 14 تلميذا في احدى الملاهي الشعبية "المراجيح" خلال رحلة مدرسية، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،: "صاحب هذه الملاهي حصل على ترخيص لبناء سور ومبنى إداري، وبعد ذلك قام بالمخالفة بوضع بعض الملاهي، وتم إعداد له محاضر مخالفة، واعطائه مهلة شهرين لتوفيق أوضاعه".

بعد سقوط 14 طالبا.. محافظ الدقهلية: "صاحب الملاهي يتاجر في أرواح الأطفال"

وعن إصابة 14 تلميذا في احدى الملاهي الشعبية "المراجيح" خلال رحلة مدرسية، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،: "صاحب هذه الملاهي حصل على ترخيص لبناء سور ومبنى إداري، وبعد ذلك قام بالمخالفة بوضع بعض الملاهي، وتم إعداد له محاضر مخالفة، واعطائه مهلة شهرين لتوفيق أوضاعه".







"درويش": انخفاض أسعار هذه السيارات مطلع العام المقبل

وكشف نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، عن انخفاض اسعار بعض السيارات، قائلا: إن اتفاقية زيرو جمارك على السيارات المستوردة من تركيا، ستدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، وهذا سيخفض الأسعار ذات المنشأ التركي بنسبة 4 % من قيمة السيارة.

تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.