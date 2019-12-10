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أهالي "السعادنة" يستغيثون بمحافظ بني سويف: مخالفات انشائية بمسجد "العتيق" تهدد بكارثة (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:11 ص
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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يشكو أهالي قرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف، من مخالفات إنشائية في عملية إحلال وتجديد مسجد "العتيق" بالقرية، الذي يجرى العمل به حاليًا بناءا على مناقصة عامة أعلنت عنها وزارة الأوقاف، خلال العام المالي الماضي.

وتلقت "الفجر" إستغاثة من أهالي القرية بسبب وجود أخطاء بأعمال الإنشاءات، منذ بداية العمل - حسب وصف أهالي القرية- مؤكدين أن الأخطاء بدأت من عملية التأسيس ووصلت إلى الأعمدة التى أصابتها التصدعات والشروخ، وصولًا إلى مخالفات بمواد الردم، وزيادة غير مبررة بأعداد الأعمدة الخرسانية بالمسجد، بالمخالفة للمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

ويستغيث أهالي القرية، بالدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وناشدوه التدخل وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمحافظة، لمعاينة وفحص ما تم إنجازه من أعمال، ومراجعة مدى مطابقتها للشروط والمواصفات، التى تم الترسية بناءًا عليها، خاصة مع عدم وجود رقابة من الأجهزة المعنية بوزارة الأوقاف، على المقاول المسند إليه عملية إحلال وتجديد المسجد.

وأشار الأهالي، إلى المخالفات الموجود بالمسجد "تحت الانشاء" مؤكدين أنه يمثل ضررًا بالغًا على المبنى، ويهدد بإنهياره مستقبلًا - حسب وصفهم - مطالبين بسرعة فحص شكواهم وإزالة المخالفات، لافتين إلى أنهم تقدموا بأكثر من شكوى للأجهزة المعنية، ومع ذلك لم يتحرك أحد وأعمال البناء مستمرة كما، متسائلين: "لمصلحة من هذا السكوت، هل تنتظرون لوقوع الكارثة؟".
أهالي "السعادنة" يستغيثون بمحافظ بني سويف: مخالفات انشائية بمسجد "العتيق" تهدد بكارثة (صور)
أهالي "السعادنة" يستغيثون بمحافظ بني سويف: مخالفات انشائية بمسجد "العتيق" تهدد بكارثة (صور)
أهالي "السعادنة" يستغيثون بمحافظ بني سويف: مخالفات انشائية بمسجد "العتيق" تهدد بكارثة (صور)
أهالي "السعادنة" يستغيثون بمحافظ بني سويف: مخالفات انشائية بمسجد "العتيق" تهدد بكارثة (صور)
أهالي "السعادنة" يستغيثون بمحافظ بني سويف: مخالفات انشائية بمسجد "العتيق" تهدد بكارثة (صور)
أهالي "السعادنة" يستغيثون بمحافظ بني سويف: مخالفات انشائية بمسجد "العتيق" تهدد بكارثة (صور)
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