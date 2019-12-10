"أديب" عن موقف السودان من سد النهضة: كل دولة ولها مصالحها



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن أي مشكلة تحدث في سد النهضة ستتسبب في غرق السودان، لافتًا إلى أن السودان سعيدة جدًا بوجود سد النهضة وتعتبره بمثابة السد العالي، منوهًا بأن مصر لا تدين تأييد السودان لبناء السد، فكل دولة تبحث عن مصالحها.



ونوه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن وزير الري السوداني أكد أنه تم الاتفاق مع أثيوبيا أنه سيتم البدء في الملىء في يونيو المقبل، موضحا أن مصر تطلب طريقة معينة في ملىء السد حفاظًا على مصالحها.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مسألة بناء سد النهضة أصبحت أمر واقع، مشيرا إلى أن السودان ترى أن بناء سد النهضة مفيد لها، وذلك وفقا لتصريح وزير الري السوداني.