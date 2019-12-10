أخبار نادي الزمالك اليوم: مقاضاة النقاز.. خبر سار للجماهير.. مفاجأة جديده من ميتشو

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 9 دسيمبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة داخل القلعة البيضاء أبرزها مقاضاة النادي لحمدي النقاز ومفاجأة سارة للجماهير ومفاجأة جديد بخصوص ميتشو وغيرها من الأنباء الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





رسميا.. الزمالك يشكو حمدي النقاز





تقدم مسئولو نادي الزمالك اليوم الإثنين بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق عقب إعلانه فسخ تعاقده مع النادي تمهيدًا لتصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.





وقدم نادي الزمالك ملفا كاملا إلى الجبلاية يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية في الفترة الماضية بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادي للاعب.





منصب جديد لفتح الله في الزمالك





عرض مسئولو نادي الزمالك على محمود فتح الله مدافع الفريق السابق تولي منصب مدير الكرة في الحهاز الفني الحالي للفريق.





ومن المنتظر عقد جلسة بين الطرفين خلال ساعات لحسم الأمر بشكل رسمي وتعرف اللاعب السابق على اختصاصاته.





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك بكامل نجومه في مران اليوم قبل مواجهة بيراميدز





أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الفريق اليوم الجماعي استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وشهد مران نادي الزمالك الجماعي اليوم تواجد جميع نجوم الفريق ومشاركتهم في المران استعدادا لمواجهة بيراميدز المنتظرة.





وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جيدده





كشف محمد الحبشي وكيل أعمال الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك حقيقة تولي ميتشو تدريب فريق الهلال السوداني في الفترة القادمة.





وأكد محمد الحبشي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مفاوضات الهلال السوداني مع ميتشو لخلافة أدم محمد "مجرد كلام" ولم تصل إلى المفاوضات الرسمية حتى الأن.





وتابع:" الهلال لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع ميتشو حتى الأن والأمر مجرد مفاوضات شفهية".





أخبار نادي الزمالك اليوم





بيان رسمي من الزمالك بشأن حضور الجماهير للمباريات





أصدر نادي الزمالك بيان رسمي اليوم بشأن حضور جماهير الفريق الأبيض للمباريات الفترة القادمة عقب غيابهم عن مواجهة أول أغسطس الماضية في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال النادي في بيان رسمي "يناشد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، جماهير النادي بالتسجيل عبر موقع تذكرتي لاستخراج بطاقة دخول المدرجات الخاصة بكل فرد من الجماهير".





وتابع "يؤكد مجلس إدارة الزمالك على ضرورة استخراج بطاقة دخول الملاعب خاصة أنه لن يتم تسليم أي تذاكر لأي فرد لا يحملها، والحصول عليها ضروري حتى تتمكن الجماهير من حضور المباريات الجماهيرية للفريق في الفترة المقبلة".





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس القادم 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.