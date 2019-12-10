Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار نادي الزمالك اليوم: مقاضاة النقاز.. خبر سار للجماهير.. مفاجأة جديده من ميتشو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:19 ص
Advertisements
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
Advertisements
شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 9 دسيمبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة داخل القلعة البيضاء أبرزها مقاضاة النادي لحمدي النقاز ومفاجأة سارة للجماهير ومفاجأة جديد بخصوص ميتشو وغيرها من الأنباء الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

رسميا.. الزمالك يشكو حمدي النقاز

تقدم مسئولو نادي الزمالك اليوم الإثنين بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق عقب إعلانه فسخ تعاقده مع النادي  تمهيدًا لتصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقدم نادي الزمالك ملفا كاملا إلى الجبلاية يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية في الفترة الماضية بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادي للاعب.

منصب جديد لفتح الله في الزمالك

عرض مسئولو نادي الزمالك على محمود فتح الله مدافع الفريق السابق تولي منصب مدير الكرة في الحهاز الفني الحالي للفريق.

ومن المنتظر عقد جلسة بين الطرفين خلال ساعات لحسم الأمر بشكل رسمي وتعرف اللاعب السابق على اختصاصاته.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك بكامل نجومه في مران اليوم قبل مواجهة بيراميدز

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الفريق اليوم الجماعي استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مران نادي الزمالك الجماعي اليوم تواجد جميع نجوم الفريق ومشاركتهم في المران استعدادا لمواجهة بيراميدز المنتظرة.

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جيدده

كشف محمد الحبشي وكيل أعمال الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك حقيقة تولي ميتشو تدريب فريق الهلال السوداني في الفترة القادمة.

وأكد محمد الحبشي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مفاوضات الهلال السوداني مع ميتشو لخلافة أدم محمد "مجرد كلام" ولم تصل إلى المفاوضات الرسمية حتى الأن.

وتابع:" الهلال لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع ميتشو حتى الأن والأمر مجرد مفاوضات شفهية".

أخبار نادي الزمالك اليوم

بيان رسمي من الزمالك بشأن حضور الجماهير للمباريات

أصدر نادي الزمالك بيان رسمي اليوم بشأن حضور جماهير الفريق الأبيض للمباريات الفترة القادمة عقب غيابهم عن مواجهة أول أغسطس الماضية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان رسمي "يناشد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، جماهير النادي بالتسجيل عبر موقع تذكرتي لاستخراج بطاقة دخول المدرجات  الخاصة بكل فرد من الجماهير".

وتابع "يؤكد مجلس إدارة الزمالك على ضرورة استخراج بطاقة دخول الملاعب خاصة أنه لن يتم تسليم أي تذاكر لأي فرد لا يحملها، والحصول عليها ضروري حتى تتمكن الجماهير من حضور المباريات الجماهيرية للفريق في الفترة المقبلة".

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي بيراميدز يوم الخميس القادم 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وكيل ميتشو بث مباشر aston villa live الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ ساعة و نصف

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يستنجد بزيادة جماهيره أمام بيراميدز

رئيس الزمالك يجهز مكافآت تاريخية للاعبيه أمام بيراميدز

اخبار الزمالك اليوم الاثنين ٢٨ أكتوبر.. حقيقة إقالة ميتشو وتحديد موعد وصول الصفقة الإفريقية المميزة

أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة: تحديد بديل ميتشو.. الموقف النهائي لساسي.. موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

أخبار الزمالك اليوم السبت: هزيمة كارثية أمام مازيمبي.. وتحديد بديل ميتشو.. وقرار عاجل من مرتضي منصور

بالأرقام.. كشف حساب الصربي "ميتشو" مع الزمالك بعد إقالته

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:31 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

11:23 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status