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تعرف على عائد قناة السويس خلال هذا العام

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
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الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
أمنية فوزي
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عائد القناة هذا العام سيكون 6.3 مليار دولار، لافتًا إلى أن عائد عام 2018 كان 5.6 مليار دولار.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الاثنين، أن عدد السفن قفز إلى 18800 سفينة في عام 2019، موضحًا أن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته السياسية بسرعة الحفر وتخفيض المدة من ثلاث سنوات حتى عام واحد جاء بسبب ارتفاع التكاليف التي أخذت إتجاها تصاعديًا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه كان من الضروري الإسراع في عملية الحفر، لافتًا إلى أن التصنيف العالمي لـ القناة كان يتراجع، ولكن مع حفر القناة الجديدة عاد التصنيف العالمي للمجرى الملاحي وتصاعد.

وأشار إلى أن مصر لم تتأثر بالحروب التجارية الجارية الآن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لم تتأثر بتراجع نمو التجارة العالمي ولا تذبذبات منطقة اليورو، موضحًا أن خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي ساهم في تراجع التاثيرات العالمية على المجري الملاحي، بالإضافة الى معايير الأمان بتأمين القوات المسلحة والامان الفني المقدم للمراكب من قبل المرشدين ذوي الكفاءة العالية والاجهزة والمعدات الحديثة.
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قناة السويس عالمى عائد قناة السويس

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