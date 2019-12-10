جبل "أبو سعفة" جنوب البحر الأحمر.. مجد الحضارة الفرعونية وما قبل التاريخ (صور)

وادى أبو سعفة من المناطق الأثرية بمنطقة أبرق، وهي بوابة الماء الأثرية بوادى أبو سعفة في بلاد العبابدة، والتي تبعد قرابة 90 كيلو متر بمنطقة أبرق شمال الشلاتين يقع وادى سعفة، والتي تعد ﻣﻦ الوديان ذات القيمة التاريخية بمحمية جبل علبة.





منطقة وادى سعفة، أذهلت كل من زارها، وخاصة النقوش الأثرية بجبل ابو سعفة وأيضا بوابة المياه التى تخرج منها المياه وأحد يعرف المصدر حيث تخرج المياه من قلب الجبل وتوجد تلك البوابة فى منطقة مرتفعة حيث تصب المياه من البوابة على صخور جبلية ويظهر نقائها.









وتمتد منطقة أبرق بين خطى طول 30 34 غربا حتى عمق 100 م داخل البحر الأحمر شرقا، وخطى طول 50 23 شمالا حتى 23 جنوبا.





و تعتبر منطقة أبرق من أهم المناطق داخل المحمية لما تتميز به من أهمية تاريخية لما مرت به من عصور فرعونية ورومانية وإسلامية فتلك المنطقة تشمل العديد من الوديان ومنها "وديان العرقة - عيقات - الجاهلية - الامريت - قمبيت وأبو سعفة"، والتي تحوى العديد من النباتات والتي تتكون بها نباتات طبية في أغلبها كما أنها تمثل موطنا لحيوانات برية كثيرة منها الغزال والوبر والتيتل التي تتواجد بكثرة في منطقة أو بسعفة.





كما يوجد بجبل أبو سعفة آثار ما بين نقوش جدارية من عصور ما قبل التاريخ وآثار فرعونية في منطقة أبو سعفة وقلاع رومانية قديمة أعلى جبل أبرق والعرقة بجانب ضريح الشيخ حميد الذي يقام له مولد سنوى احتفالا لذكرى وفاته.





كما يتركز بمنطقة أبرق الكثير من السكان المحليين من قبائل العبابدة ويتجمع أغلبهم في مناطق العرقة وابرق وخصوصا في قرية أبرق بجوار جبال أبرق حيث يوجد بعض العيون والآبار العذبة مما يعطى المنطقة تراثا سكانيا كمورد من موارد المحمية.





ويعد وادى أبو سعفة من الوديان ذات القيمة التاريخية بالمحمية حيث يضم آثارا فرعونية قديمة تتمثل في بوابة منحوتة في صخور جبال أبو سعفة وتسمى ببوابة الماء Aqua door والتي تعود تاريخها إلى العصور الفرعونية القديمة وتحوى بعض النقوش الفرعونية القديمة، ما يدل على تواجد قديم للإنسان الفرعونى القديم في تلك المناطق.





كما يحتوى وادى أبو سعفة على واحة نخيل كبيرة أسفل سفح جبل أبو سعفة والتي تواجدت في المنطقة منذ القدم خصوصا مع انبثاق بعض مجارى المياه من جبال أبو سعفة وتكوينها لعيون مياه طبيعية في الوادي والتي تعطى الوادى قيمة طبيعية بجانب قيمته وأهميته التاريخية ويظهر علاقة قوية بين الطبيعة وتاريخ المنطقة.