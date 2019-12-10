أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجآت في قائمة الملكي للقاء دوري الأبطال والصفقة التاريخية تقترب من البيرنابيو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 9 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد إدارة الميرينجي للتخلي عن الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز من أجل التعاقد مع بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- هل يستطيع زيدان إيقاف ميسي في كلاسيكو الأرض ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدى انشغال زين الدين زيدان بمشكلة إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض التي ستجمعهما في 18 من شهر ديسمبر الحالي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مواجهة ميسي تعتبر كابوس لجميع الأندية الإسبانية والأوروبية وذلك بسبب قدرته الكبيرة على صناعة الفارق مهما كانت الرقابة المفروضة عليه وأنه يتألق دائمًا في مباريات كلاسيكو الأرض تحديداً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي تمكن من تسجيل 26 هدفاً في شباك ريال مدريد أثناء مسيرته الاحترافية حتى الآن ويعتبر الهداف التاريخي لمواجهات كلاسيكو الأرض عدا عن أنه صنع 14 هدفاً وهو رقم قياسي أيضاً لم يصل إليه أي لاعب آخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى استخدام زين الدين زيدان للعديد من الخطط التكتيكية لإيقاف ميسي أثناء ولايته الأولى وتوجت معظمها بالفشل وهو ما حدث أيضاً مع المدربين السابقين علب رأسهم كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو ورافاييل بينيتيز وجولين لوبيتيجي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يفكر في الاعتماد على فيدريكو فالفيردي لمراقبة ميسي طوال المباراة، حيث أظهر اللاعب قدرات دفاعية كبيرة ومتميز كثيراً في عملية الضغط لكنه يخشى من تكرارا سيناريو ماتيو كوفاسيتش عندما تولى مراقبة ميسي وترك إيفان راكيتيتش يمر بكل سهولة في لقطة حاسمة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن من الخيارات المتاحة لزيدان هو جعل مراقبة ميسي مهمة كلا من سيرجيو راموس ورافاييل فاران لكن بطبيعة الحال سيكون في هذا الخيار يحمل بعض المجازفة لأن النجم الأرجنتيني يعود للخلف كثيراً.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الخيار الثالث والأخير يتلخص في تكليف مهمة إيقاف ميسي للثنائي كاسيميرو وفالفيردي معاً بحيث يبقيان قريبان منه طوال المباراة وعدم السماح له باستلام الكرة بسهولة.

أخبار ريال مدريد

- خطة مجنونة من ريال مدريد لضم بوجبا

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد من النجم الفرنسي الدولي ولاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي "بول بوجبا" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، والتي تنطلق أحداثها بعد أقل من شهر.

وذكرت تقارير إنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني سيعرض خدمات نجمين كبيرين في الفريق، من أجل أقناع إدارة مانشستر يونايتد بضم صاحب الـ 27 عاماً.

وزعمت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن إدارة النادي الملكي إقترحت دمج النجمين الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز ضمن الصفقة.

وتصر إدارة اليونايتد متمثلة في المدير الرياضي إد ودوارد، على تقاضي مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عن بوجبا لريل مدريد، وهو ما عطل إبرام تلك الصفقة في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وأضافت ديلي ميل أن الثنائي بيل وخاميس مرشحان بقوة لمغادرة ملعب سانتياجو بيرنابيو في يناير المقبل، وذلك من أجل تغطية مبلغ 200 مليون يورو وهو الفارق بين مصرفات وإيرادات النادي الملكي من جراء بيع وشراء اللاعبين.

وقام الريال بشراء لاعبين بمبلغ 350 مليون يورو في الميركاتو الصيفي، مقابل بيع لاعبين بمبلغ 150 مليون فقط، مما سيجبر النادي على بيع لاعبين بمبلغ 200 مليون يورو، خشية التعرض لقوانين اللعب المالي النظيف.

نشرة ريال مدريد

- هكذا سيوقف زيدان ميسي في الكلاسيكو

أيام قليلة وتلعب مباراة كلاسيكو الأرض، بين ريال مدريد وبرشلونة، في ملعب كامب نو في مواجهة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وستقام المباراة في يوم الآربعاء 18 ديسمبر الجاري، والتي يسعى الفريقان من خلالها لفض الشراكة في صدارة الدوري الإسباني لكرة لقدم.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن زيدان سيقوم بتخصيص لاعباً محدداً لمراقبة ميسي طوال أحداث المباراة، لا سيما وأنه مصدر الخطورة الأول في تشكيل المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي.

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية، فقد وقع إختيار زيزو على نجم الوسط الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي لمراقبة ميسي كظله طوال أحداث اللقاء.

ويثق زيدان كثيراً في قدرات فالفيردي للقيام بهذه المهمة، في ظل حركيته الشديدة ولياقته الفنية العالية وهو ما جعل زيدان يضعه كمرشح أول لهذا الدور في الكلاسيكو.

آخر أخبار ريال مدريد

- مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا مساء بعد غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة فريق ريال مدريد تواجد الويلزي جاريث بيل، بعدما غاب عن المباراة السابقة أمام إسبانيول في الدوي الإسباني "الليجا" بسبب الإصابة.

وضمن ريال مدريد التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا كثاني المجموعة خلفًا لباريس سان جيرمان.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - أودريوزولا - ميندي

خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - يوفيتش - براهيم - فينيسيوس جونيور - رودريجو

- سقطة مالية تنقل بول بوجبا إلى ريال مدريد

يصمم زين الدين زيدان المدير لنادي ريال مدريد الإسباني على ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية أو الصيفية على أقصى تقدير.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد قرر تقديم عرض خرافي بانتقال جاريث بيل وخاميس رودريجيز ثنائي النادي الملكي إلى مانشستر يونايتد في محاولة لضم بوجبا.

وأضافت أن الريال حريص على إحضار بوجبا إلى مدريد في العام المقبل، وسيعرض نجميه لإتمام الصفقة.

- عرض خرافي من ريال مدريد بضم بول بوجبا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد قرر تقديم عرض خرافي بانتقال جاريث بيل وخاميس رودريجيز ثنائي النادي الملكي إلى مانشستر يونايتد في محاولة لضم بوجبا.

وأشارت الصحيفة إلى الثنائي بيل ورودريجيز يعتبر فائضا عن متطلبات ريال مدريد، لذا سيحاول الملكي إدخاله في صفقة ضم بوجبا لأنهما قد يرحلان لتفادي توقيع عقوبات اللعب المالي النظيف على النادي، في ظل أن الميرينجي يعاني من حوالي 200 مليون يورو عجز، حيث أنفق النادي 350 مليون يورو في الصيف، وفي المقابل استرد 150 مليونا فقط من بيع اللاعبين.

وتابعت بأن مانشستر يونايتد يُقيم بوجبا بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني ما سيجبر مدريد على تقديم عرض كبير وقوي لإقناع النادي الإنجليزي ببيع لاعبه الفرنسي.

- إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

تعرض ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد إلى الإصابة في الكاحل والتي ستحرمه من التواجد في مباراة الفريق الملكي المقبلة أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ضمن الفريق الملكي تأهله للدور المقبل كثاني المجموعة خلفًا للمتصدر باريس سان جيرمان.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن حظ ماريانو سئ للغاية حيث تعرض للإصابة ولن يلعب ضد بروج رغم أن خطة زيدان كانت تقتضي مشاركته.

وأضافت التقارير بأن إصابة ماريانو عبارة عن التواء في الكاحل ولن يتمكن من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة.

أخبار ريال مدريد

- بشرى سارة لريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو

سيكون الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد جاهزًا لمواجهة فريقه أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض والمقرر له يوم 18 من الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن اللاعب الويلزي يتعافى بالفعل من إصابته وسيكون متاحًا لزيدان في الكامب نو.

وأضافت الصحيفة بأن جاريث بيل تدرب بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق وسيحصل على دقائق أمام كلوب بروج في دوري أبطال أووبا، وفالنسيا بالليجا.