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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-9-2019.. وتراجع طفيف في سعر الجنيه المصري

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري


متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0828 جنيهًا للشراء 16.2020 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8069 جنيهًا للشراء 17.9437 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.1746 جنيهًا للشراء 21.3331 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2436 جنيهًا للشراء 16.3706 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.8269 جنيهًا للشراء 14.9382 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2885 جنيهًا للشراء 4.3208 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.9544 جنيهًا للشراء 53.3644 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3785 جنيهًا للشراء 4.4112 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2845 جنيهًا للشراء 2.3018 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0828

16.2020

يورو

17.8069

17.9437

جنيه إسترليني

21.1746

21.3331

فرنك سويسري

16.2436

16.3706

100 ين ياباني

14.8269

14.9382

ريال سعودي

4.2885

4.3208

دينار كويتي

52.9544

53.3644

درهم اماراتي

4.3785

4.4112

اليوان الصيني

2.2845

2.3018

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الكلمات المفتاحية

سعر الفرنك السويسري سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الاماراتى سعر الجنيه الاسترليني

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