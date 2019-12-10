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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-9-2019.. وتراجع طفيف في سعر الجنيه المصري
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0828 جنيهًا للشراء 16.2020 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8069 جنيهًا للشراء 17.9437 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.1746 جنيهًا للشراء 21.3331 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2436 جنيهًا للشراء 16.3706 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.8269 جنيهًا للشراء 14.9382 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2885 جنيهًا للشراء 4.3208 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.9544 جنيهًا للشراء 53.3644 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3785 جنيهًا للشراء 4.4112 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2845 جنيهًا للشراء 2.3018 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0828
|
16.2020
|
يورو
|
17.8069
|
17.9437
|
جنيه إسترليني
|
21.1746
|
21.3331
|
فرنك سويسري
|
16.2436
|
16.3706
|
100 ين ياباني
|
14.8269
|
14.9382
|
ريال سعودي
|
4.2885
|
4.3208
|
دينار كويتي
|
52.9544
|
53.3644
|
درهم اماراتي
|
4.3785
|
4.4112
|
اليوان الصيني
|
2.2845
|
2.3018
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