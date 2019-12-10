أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-9-2019.. وتراجع طفيف في سعر الجنيه المصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم





ارتفعت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي لايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري







متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0828 جنيهًا للشراء 16.2020 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8069 جنيهًا للشراء 17.9437 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 21.1746 جنيهًا للشراء 21.3331 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.2436 جنيهًا للشراء 16.3706 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.8269 جنيهًا للشراء 14.9382 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2885 جنيهًا للشراء 4.3208 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.9544 جنيهًا للشراء 53.3644 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3785 جنيهًا للشراء 4.4112 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2845 جنيهًا للشراء 2.3018 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0828 16.2020 يورو 17.8069 17.9437 جنيه إسترليني 21.1746 21.3331 فرنك سويسري 16.2436 16.3706 100 ين ياباني 14.8269 14.9382 ريال سعودي 4.2885 4.3208 دينار كويتي 52.9544 53.3644 درهم اماراتي 4.3785 4.4112 اليوان الصيني 2.2845 2.3018



