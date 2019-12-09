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خاص.. المصري يجدد عقد كريم العراقي ويرفض انتقاله للزمالك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:54 م
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كريم العراقي
كريم العراقي
عمر محمد
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كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع مجلس المصري للتعاقد مع كريم العراقي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وتألق كريم العراقي مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال طارق هاشم في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" كريم العراقي لم تصله أي عروض رسمية سواء من أوروبا أو داخل مصر من الزمالك كما يقال".

وتابع عضو المصري:" سنقوم بتجديد عقد كريم العراقي لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية مع نادي المصري لنضمن بقاء اللاعب مع الفريق  في الفترة الماضية".

واختتم :" لن نفرط في كريم العراقي سواء للزمالك أو غيره من الأندية في يناير أو بنهاية الموسم واللاعب مستمر مع المصري".

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الأوليمبي كريم العراقي المصري الزمالك

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