الأربعاء.. مجلس الأمن يبحث برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه سيتم بحث في جلسة علنية يوم الأربعاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ويعقد الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن واشنطن تريد أن يناقش المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 15 دولة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية واحتمال وقوع استفزاز ”تصعيدي“ من جانب بيونجيانج.

وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أمس الأحد من أن لدى بلاده "العديد من الأدوات" للتعامل مع كوريا الشمالية إذا تخلى النظام الشيوعي عن التزامه بنزع سلاحه النووي.

وقال في لقاء مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "إذا سلكت كوريا الشمالية نهجا مختلفا عن الطريق الذي وعدت به شعبها وشعب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والعالم، أعني لقد قال كيم جونغ-أون إنه سيخلي شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية- إذا لم يفعل هذا، سنضع هذا في الحسبان. ونحن لدينا الكثير من الأدوات للتعامل معه.

وأوضح أوبراين أن اختيار كوريا الشمالية لهذا النهج الجديد سيكون "خطأ"، وأضاف أن واشنطن ما زالت تريد أن تلتزم بيونغ يانغ بتعهدها بنزع سلاحها النووي.

وكان سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ قد أعلن أن "المفاوضات النووية لم تعد على الطاولة."

وردا على ذلك، ذكر أوبراين في لقائه "لقد اندهشت قليلا بسبب تصريحات سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة".

يشار إلى أن قيام كوريا الشمالية باختبار صواريخ باليستية سيمثل انتكاسة لترامب قبل الانتخابات الرئاسية العام القادم، حيث أنه أعلن سابقا أن تعليق كوريا الشمالية لاختبارات هذه الأسلحة، يعد واحدا من إنجازاته الدبلوماسية الرئيسية.







