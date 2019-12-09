عاجل - نابولي يحسم مصير أنشيلوتي ويختار بديله لقيادة الفريق

أشارت العديد من التقارير الصحفية ، الى نية إدارة نابولي الإيطالي في إتهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق الإيطالي حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 9 مباريات في مختلف المسابقات.

أشارت العديد من التقارير الصحفية ، الى نية إدارة نابولي الإيطالي في إتهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق الإيطالي حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وأضافت: "كان من المُعتقد أن انتصار نابولي على جينك في دوري الأبطال غدا الثلاثاء ربما كان سيُنقذ أنشيلوتي، لكن القرار اتخذ بالفعل".

وأضافت: "كان من المُعتقد أن انتصار نابولي على جينك في دوري الأبطال غدا الثلاثاء ربما كان سيُنقذ أنشيلوتي، لكن القرار اتخذ بالفعل".