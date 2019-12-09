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عاجل - نابولي يحسم مصير أنشيلوتي ويختار بديله لقيادة الفريق

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:46 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير الصحفية ، الى نية إدارة نابولي الإيطالي في إتهاء التعاقد مع المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق الإيطالي حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وكتبت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن إدارة نابولي قررت إقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان.

وأضافت: "كان من المُعتقد أن انتصار نابولي على جينك في دوري الأبطال غدا الثلاثاء ربما كان سيُنقذ أنشيلوتي، لكن القرار اتخذ بالفعل".

وزادت: "لقد وقع جاتوزو على عقد مع نابولي لمدة 18 شهرًا".

وفي المقابل قال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي: "لا أخشى ولا أنزعج من أن يقيلني النادي يوما ما أو أن أرحل. إذا توافرت ظروف معينة، يجب الاستمرار معا، وإلا من الصحيح أن ننهي ارتباطنا".
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الكلمات المفتاحية

نابولي الدوري الايطالي أنشيلوتي

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