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هاشتاج "بلا دليل" يتصدر تريند "تويتر" بسبب قتل "تيمور!

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:17 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر هاش تاج "بلا دليل" الترند الأول على مصر بعد عرض الحلقة ال٣٦ والتي انتهت بمفاجأة في الأحداث فقبل أن يتم الحكم على المتهمة حبيبة الكاشف والتي تقوم بدورها النجمة درة بقتل تيمور الهواري اعترف حسين مهندس الديكور والذي يقوم بدوره الفنان إسلام جمال بقتل تيمور الهواري في المحكمة مما سيقلب الأحداث على عقب فتفاعل جمهور المسلسل مع الحدث بإبداء آرائهم وتوقعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهذة هي المرة الثالثة التي يتصدر فيها المسلسل الترند.


بلا دليل يتم عرضه حاليا على قناة ال CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة الحادية عشر مساء وعلى تطبيق WATCHiT وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وعدد من النجوم.

قنوات العرض

 *"بلا دليل" يتم عرضه حاليا على قناة الـ CBC في الساعة السابعة والنصف مساءً.

 *على قناة CBC Drama الساعة ١١ مساءً.

 *وعلى تطبيق WATCHiT .


أبطال المسلسل

 المسلسل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وارو للمنتجة ايمان سمير، وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.
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الكلمات المفتاحية

بلا دليل

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