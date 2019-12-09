بعد إصابته بفيروس في الدم.. شريف مدكور يتصدر ترند جوجل

تصدر الإعلامي شريف مدكور، قائمة مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد إعلانه عن إصابته بفيروس في الدم، بسب علاج الكيماوي.









وجاء تعاطف كبير من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، بعد أكتشاف مرض شريف مدكور، بفيروس في الدم، والتي ليس لها علاج، فقد يأخذ بعض الأدوية لخفض الحرارة.





بعد إصابته بمرض فيروس في الدم.. شريف مدكور يتصدر ترند جوجل



وأشار شريف مدكور بالأمس من خلال بث مباشر قام به على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه أصيب بفيروس يصيب الجسم بسبب ضعف المناعة، وبسبب جرعات "الكيماوي"، الذي يعالج به.







كما أوضح مدكور أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوي ومنها عدم السلام وتقبيل الآخرين، وأنه خالف هذه التعليمات وكان يمارس حياته بشكل طبيعي، لافتاً أنه يعاني من هذا الفيروس وأن درجة حرارته ٣٩,٥ درجة منذ شهر، كما أنه يعاني من الأنيميا.