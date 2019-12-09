مروة ناجى تنعي المخرج الكبير سمير سيف:"ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة"

تقدمت الفنانة مروة ناجى، بنعي المخرج الراحل سمير سيف ، بكلمات مؤثرة صورة، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .



حيث نشر الفنانة مروة ناجى ، صورة للمخرج الراحل سمير سيف وعلقت على الصورة :" البقاء لله وفاة المخرج الكبير سمير سيف ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله " .



رحل المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يناهز 72عاما ، بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام، مساء اليوم الاثنين، الموافق 9 ديسمبر، وصرح نقيب المهن التمثيلية د. اشرف ذكى ، أنه تعرض لأزمة قلبية حادة أدت إلى الوفاة .



وتقام صلاة الجنازة على المخرج الكبير الراحل سمير سيف، غدا الساعة الثانية ظهراً فى كنسة العذراء ارض الجولف، وسوف يقام العزاء فى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة ، فى تمام الساعة السادسة مساءً .

