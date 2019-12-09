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مروة ناجى تنعي المخرج الكبير سمير سيف:"ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة"
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:46 م
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رباب مصطفي
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تقدمت الفنانة مروة ناجى، بنعي المخرج الراحل سمير سيف ، بكلمات مؤثرة صورة، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .
حيث نشر الفنانة مروة ناجى ، صورة للمخرج الراحل سمير سيف وعلقت على الصورة :" البقاء لله وفاة المخرج الكبير سمير سيف ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله " .
رحل المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يناهز 72عاما ، بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام، مساء اليوم الاثنين، الموافق 9 ديسمبر، وصرح نقيب المهن التمثيلية د. اشرف ذكى ، أنه تعرض لأزمة قلبية حادة أدت إلى الوفاة .
وتقام صلاة الجنازة على المخرج الكبير الراحل سمير سيف، غدا الساعة الثانية ظهراً فى كنسة العذراء ارض الجولف، وسوف يقام العزاء فى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة ، فى تمام الساعة السادسة مساءً .
حيث نشر الفنانة مروة ناجى ، صورة للمخرج الراحل سمير سيف وعلقت على الصورة :" البقاء لله وفاة المخرج الكبير سمير سيف ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله " .
رحل المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يناهز 72عاما ، بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام، مساء اليوم الاثنين، الموافق 9 ديسمبر، وصرح نقيب المهن التمثيلية د. اشرف ذكى ، أنه تعرض لأزمة قلبية حادة أدت إلى الوفاة .
وتقام صلاة الجنازة على المخرج الكبير الراحل سمير سيف، غدا الساعة الثانية ظهراً فى كنسة العذراء ارض الجولف، وسوف يقام العزاء فى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة ، فى تمام الساعة السادسة مساءً .
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