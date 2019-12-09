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محافظ الدقهلية عن واقعة "المراجيح": صاحب الملاهي مشاغب
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:52 م
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هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تفاصيل إصابة 14 تلميذة خلال رحلة مدرسية لإحدى المدارس بالمحافظة في مدينة ملاهي، موضحا أن كل الطالبات بصحة جيدة، عدا حالة واحدة إصابتها شديدة نوعا ما.
وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تم تشكيل لجنة وتقرر غلق الملاهي، مع متابعة الحالة الصحية للطلاب، كما تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن المدرسة ليس عليها مسئولية سوى إبلاغ مديرية التعليم بتنظيم الرحلة، ولكن يجب على الاخصائي الاجتماعي لكل مدرسة أن يستطلع مكان الرحلة، كاشفا أن الملاهي التي وقع بها الحادث أغلقت من قبل مرتين، حيث معروف عن صاحب الملاهي أنه شخص مشاغب.
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