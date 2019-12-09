محافظ الدقهلية عن واقعة "المراجيح": صاحب الملاهي مشاغب

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تفاصيل إصابة 14 تلميذة خلال رحلة مدرسية لإحدى المدارس بالمحافظة في مدينة ملاهي، موضحا أن كل الطالبات بصحة جيدة، عدا حالة واحدة إصابتها شديدة نوعا ما.





وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تم تشكيل لجنة وتقرر غلق الملاهي، مع متابعة الحالة الصحية للطلاب، كما تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم.



