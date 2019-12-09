Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الدقهلية عن واقعة "المراجيح": صاحب الملاهي مشاغب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تفاصيل إصابة 14 تلميذة خلال رحلة مدرسية لإحدى المدارس بالمحافظة في مدينة ملاهي، موضحا أن كل الطالبات بصحة جيدة، عدا حالة واحدة إصابتها شديدة نوعا ما.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه تم تشكيل لجنة وتقرر غلق الملاهي، مع متابعة الحالة الصحية للطلاب، كما تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن المدرسة ليس عليها مسئولية سوى إبلاغ مديرية التعليم بتنظيم الرحلة، ولكن يجب على الاخصائي الاجتماعي لكل مدرسة أن يستطلع مكان الرحلة، كاشفا أن الملاهي التي وقع بها الحادث أغلقت من قبل مرتين، حيث معروف عن صاحب الملاهي أنه شخص مشاغب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملاهي الدقهلية محافظ الدقهلية أخبار مصر

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ 38 دقيقة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ملاهي الأطفال بالغربية.. اللفة بجنيه واحد بس (صور)

غلق جميع الملاهي الليلية والبارات خلال شهر رمضان بالبحر الأحمر

بالأسماء.. إصابة 14 طالبا في رحلة مدرسية داخل ملاهي بالمنصورة

سكرتير مساعد الدقهلية تطمئن على التلاميذ مصابي الملاهي بالمنصورة

محافظ الدقهلية يقرر إغلاق ملاهي بالمنصورة بعد إصابة 14 تلميذا

بعد سقوط 14 تلميذا.. سكرتير الدقهلية عن ملاهي المحافظة: "شمعناها"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:31 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

11:23 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

10:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status