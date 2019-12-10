أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/12/2019.. هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر -
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
751 إلى 753
|
عيار 22
|
688 إلى 690
|
عيار 21
|
657 إلى 659
|
عيار 18
|
563 إلى 565
|
عيار 14
|
438 إلى 439
|
عيار 12
|
375 إلى 377
|
الاونصة
|
23.352 إلى 23.423
|
الجنيه الذهب
|
5,256 إلى 5,272
|
الكيلو
|
750.857 إلى 753.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
758.50جنيه
|
47.99 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
695.30جنيه
|
43.08 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
663.70جنيه
|
41.12 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
568.66جنيه
|
35.23 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
442.46جنيه
|
27.41 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
379.25جنيه
|
23.50 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
284.44جنيه
|
17.62 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,589 جنيه
|
1,462 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,310 جنيه
|
328.96 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
758,500 جنيه
|
46,994 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
9 ديسمبر
|
758.50
|
663.70
|
568.88
|
442.46
|
379.25
|
8 ديسمبر
|
758.20
|
695.44
|
568.66
|
442.28
|
379.10
|
7 ديسمبر
|
758.20
|
663.44
|
568.66
|
442.28
|
379.10
|
6 ديسمبر
|
785.56
|
663.75
|
568.93
|
442.49
|
379.28
|
5 ديسمبر
|
766.24
|
670.39
|
574.69
|
446.97
|
383.12
|
4 ديسمبر
|
764.70
|
669.13
|
573.53
|
446.08
|
382.35
|
3 ديسمبر
|
766.01
|
670.27
|
574.52
|
446.84
|
383.00
|
2 ديسمبر
|
757.55
|
662.87
|
568.17
|
441.91
|
378.78
|
1 ديسمبر
|
759.42
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71
|
30 نوفمبر
|
759.42
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71