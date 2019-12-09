مها أحمد تساند شريف مدكور بعد إصابته بفيروس في الدم

ساندت الفنانة مها احمد، الإعلامي شريف مدكور، بعدما أعلن عن إصابته بفيروس في الدم نتجية علاج الكيماوي.







ونشرت الفنانة مها احمد، منشور عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلقت قائلة ""يا رب وحياة حبيبك النبي اشفيه الشفاء العاجل وعافيه وقدره وصبره على ابتلائك..







وأضافت "إحنا عارفين إنه اختبار يا رب قدّره على تحمله وكل حاجه من عندك يا رب العالمين خير.. أنت قادر على كل شيء عجل بشفاء عبدك شريف يا رب العالمين".









وأشار شريف مدكور بالأمس من خلال بث مباشر قام به على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه أصيب بفيروس يصيب الجسم بسبب ضعف المناعة، وبسبب جرعات "الكيماوي"، الذي يعالج به.







كما أوضح مدكور أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوي ومنها عدم السلام وتقبيل الآخرين، وأنه خالف هذه التعليمات وكان يمارس حياته بشكل طبيعي، لافتاً أنه يعاني من هذا الفيروس وأن درجة حرارته ٣٩,٥ درجة منذ شهر، كما أنه يعاني من الأنيميا.