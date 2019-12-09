موعد مباراة السد وهينجين سبورت في كأس العالم للأندية الثلاثاء الموافق 10 - 12 -2019 والقنوات الناقلة لها

و تقام المباراة في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الساعة السابعة و النصف مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة و الأردن ، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر بي إتش تي 1 البوسنية على قمر يوتلسات 16 شرقاً، و على القمر الأوروبي ” هوت بيرد ” 13 شرقاً ستنقل قناة ميديا سيت 20 الإيطالية المباراة، و تبث المباراة باللغة العربية عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي وان المشفرة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات 7 درجات غرباً و سهيل سات 26 شرقاً.