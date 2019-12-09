خبير اقتصادي: هناك انخفاض في أسعار معظم السلع الاستراتيجية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن هناك انخفاض في أسعار معظم السلع الاستراتيجية الفترة الأخيرة، لافتَا إلى أن معدل التضخم وصل في 2017 لـ32%، وهذا يعني ارتفاع الأسعار بنسبة الثلث، ولكن الآن معدل التضخم انخفض لـ7.5%



ولفت الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الإثنين، إلى أن انخفاض معدل التضخم، ناتج من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه في 2016 على أكثر من محور، لافتًا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح، معالجة الخلل المتواجد في عجز موازنة الدولة



وأشار إلى أن حجم النتاج المحلي في مصر قبل الإصلاح كان لا يزيد 5 ترليون جنيه، ولكن بعد الإصلاح وصل لـ 6.3 ترليون جنيه.

