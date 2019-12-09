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"سنة مليئة بالفراق والحزن".. هكذا علقت هنا شيحة على وفاة المخرج سمير سيف

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:31 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعت الفنانة هنا شيحة المخرج الراحل سمير سيف بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قامت هنا بنشر صورة للمخرج الراحل سمير سيف، وعلقت على الصورة قائلة:"وداعاً أستاذ سمير سيف، إنا لله وإنا اليه راجعون، سنه مليئة بالفراق والحزن".


يُشار أن المخرج سمير سيف رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين الموافق ٩ ديسمبر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام،حيث أكد نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، أن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وتقام صلاة جنازة على المخرج الراحل غدًا الساعة الثانية ظهرًا فى كنيسة العذراء مريم أرض الجولف، وسيقام العزاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساءً.
"سنة مليئة بالفراق والحزن".. هكذا علقت هنا شيحة على وفاة المخرج سمير سيف
"سنة مليئة بالفراق والحزن".. هكذا علقت هنا شيحة على وفاة المخرج سمير سيف
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الكلمات المفتاحية

وفاة سمير سيف الراحل سمير سيف

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