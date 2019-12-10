بعد ضبط 17 ألف قرص مخالف.. وكيل "الصحة": "وجدنا جميع أنواع الموبقات"

علق الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على تشميع صيدلية غير مرخصة بالزقازيق وضبط 17000 قرص أدوية، قائلًا: "الهدف من التربح، أدى لوجود دخلاء كثر على مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص".





وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن هناك 5500 صيدلية مرخصة في الشرقية، وتم إعداد أكثر من 11ألف تفتيش مفاجئ على هذه الصيدليات منذ بداية العام حتى الآن، لافتَا إلى أن ارتفاع الكثافة السكانية قد يؤدي إلى افتتاح بعض الصيدليات بشكل غير مرخص.





ولفت إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي تقوم بدور كبير في التفتيش على الصيدليات، ويتعرضون لمهازل أثناء القيام بواجبهم من قبل القائمين على الصيدليات المخالفة، لافتَا إلى أن أحد أصحاب الصيدليات المخالفة قام منها غلق الصيدلية على التفتيش الإداري أثناء القيام بدورهم.





وأشار إلى أن الصيدلية الغير مرخصة كان بها أدوية منتهية الصلاحية وبعض الأدوية الغير مسجلة في وزارة الصحة، وبعض الأدوية المؤثر على الحالة النفسية، معقبًا: "كان جامع كل أنواع الموبقات في الصيدلية".



