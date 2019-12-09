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18 لاعب فى قائمة دمنهور استعدادا لمواجهة فاركو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:27 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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قرر خالد القماش المدير الفنى الجديد لدمنهور ضم 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو علي ستاد دمنهور في الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .


وضمت القائمة كل من "عمروالصعيدي - عمر صبحي -علي العربي -أسلام غلاب -أسلام رمضان -أحمد درة - سعيد حكيم -السيد عبد العال - رضوان يوسف - رجب العربي - مواندا - محمود فتحي - خميس حسني - أحمد متعب - عمار محمد -وحيد محسن - إبراهيم حميدو - أحمدالعوضي.

ويحتل فريق دمنهور المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 7 مباريات خاضها الفريق بالقسم الثاني، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر فى مباراة وحيدة.


ترتيب المجموعة الثالثة

1-فاركو 15 نقطة
2-غزل المحلة 14 نقطة
3-دمنهور 14 نقطة
4-الرجاء 12 نقطة
5-دكرنس 11 نقطة
6-بلدية المحلة 11 نقطة
7-ابوقير 9 نقاط
8-الاولمبيى 7 نقاط
9-المنصورة 7 نقاط
10-الحمام 7 نقاط
11-بيلا 3 نقاط
12-مالية كفرالزيات نقطتين

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