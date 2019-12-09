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تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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محمود كهربا
محمود كهربا
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية بأن جهاز الكرة في الأهلي اتفق مع محمود كهربا نجم أفيس البرتغالي والزمالك السابق على الحصول على 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد بعد الحصول على توقيعه لمدة 4 سنوات ونصف.

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

وأكدت التقارير أن الأهلي أقنع كهربا بالحصول على هذه المبلغ مع وعده بحملة إعلانية لتحقيق مكاسب مادية كبيرة خصوصا بعد تقليصه لمطالبه المادية من أجل ارتداء قميص الأهلي.

وأوضحت التقارير أن جهاز الكرة في الأهلي يفكر في الإعلان عن صفقة كهربا بشكل رسمي قرب موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.

وكشفت التقارير أن محمود كهربا قرر فسخ التعاقد مع أفيس البرتغالي بعد قيامه بدفع 450 ألف دولار وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وتعززت فرص محمود كهربا نجم فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الانضمام للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيقوم الأهلي برفع اسم محمد محمود لاعب وسط الفريق من القائمة المحلية بعد تعرضه بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 9 أشهر، على أن يتم وضه اسم كهربا بديلًا له عقب إتمام عملية انتقاله للقلعة الحمراء.

وكان محمود كهربا قد انتقل إلى فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعدما رحل اللاعب عن الزمالك، حيث يشارك مع النادي البرتغالي ببطاقة مؤقتة.

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كهربا رياضة تفاصيل عقد كهربا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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