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فوائد وأضرارها عملية تكميم المعدة Gastric sleeve .. اعرف شروطها وطريقة إجرائها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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تكميم المعدة Gastric sleeve
تكميم المعدة Gastric sleeve
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ما هي عملية تكميم المعدة Gastric sleeve؟

تكميم المعدة Gastric sleeve هي عملية جراحية، يقوم الطبيب باستئصال جزء من المعدة يصل لـ 75% من حجمها، ليتبقى من المعدة أنبوبة ضيق أو الأكمام الذي تربط الأمعاء، وفيما نقدم لكم فوائد وأضرار عملية تكميم المعدة Gastric sleeve، بالإضافة إلى طريق إجرائها وشروطها.

شروط عملية تكميم المعدة Gastric sleeve

- مناسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة المفرطة، ويرغبون في فقدان كمية ضخمة من الوزن في وقت سريع.

- يجب أن يتراوح عمر المريض ما بين 18 – 65 عام لإجراء هذه العملية.

- يجب أن يكون مؤشر كتلة الجسم BMI أكثر من 35 لإجراء عملية تكميم المعدة.

طرق إجراء عمليات تكميم المعدة Gastric sleeve

1- هي عملية جراحية، يقوم الطبيب بقص المعدة وترك أنبوب طولي منها يصل بين المرئ والإثنى عشر، ويعتبر هذه النوع من أفضل وانجح عمليات تكميم المعدة.

2- وفي هذا النوع، يقوم الطبيب الجراح بقص الجزء العلوي من المعدة وأيضًا قص الأمعاء الدقيقة وربطها بقمة المعدة، والنتيجة تقليل كمية الطعام الداخلة، ويدخل الطعام العير مهضوم في الأمعاء الدقيقة مباشرة فور تناوله، فلا يمتص ويخرج من الجسم، بجانب تقليل كمية الطعام نظرًا لسغر حجم المعدة.

3- يقوم الجراح بثقب وسط المعدة ثم غلق المعدة حوله، ومن ثم يتم ربط المعدة رأسيًا من الثقب في وسطها لقمتها، كما يقوم الطبيب بتضييف الجزء الأفقي القريب من المرئ، والنتيجة يصغر حجم الجزء من المعدة الذي يصب الطعام في المريء، ويتحرك الطعام منه إلى الجزء السفلي بكميات قليلة.

4- يقوم الطبيب بوضع رباط حول الجزء العلوي من المعدة لتقليل حجمها، وبذلك تقل كمية الطعام التي تستوعبها فعندما يزيد الطعام من الطبيعي أن تتمدد المعدة، إلا أنه بوجود ذلك الرباط يمنعها من التمدد فيشعرك بالشبع والامتلاء ويمنعك من تناول أكثر من حاجتك.

فوائد عمليات تكميم المعدة Gastric sleeve

تقلل عملية تكميم المعدة المشاكل الصحية المتعلقة بالوزن مثل (مرض الجزر المعدي المريئي - مرض القلب - ضغط الدم المرتفع - الدهون المرتفعة - توقف التنفس أثناء النوم - داء السكري من النوع الثاني - السكتة الدماغية - العقم).

- يفقد الشخص 60% من وزنه الإضافي وليس الأساسي خلال سنة أو سنة ونصف بعد العملية.

- تناول الطعام الصحي مدى الحياة

أضرار عمليات تكميم المعدة Gastric sleeve

- بعد العملية مباشرة قد يكون لدى المريض إحساس الغثيان أو القئ أو الإمساك.

- قد يصاب الشخص بتجلطات الدم.

- وجود مشاكل في التنفس.

- يصاب الشخص بانسداد الجهاز الهضمي، والفتق، والارتجاع المعدي.

سوء التغذية وانخفاض نسبة السكر في الدم

- في الحالات النادرة، يمكن أن تكون مضاعفات تكميم المعدة قاتلة.

- لأنها تعتمد على استئصال جزء من المعدة، فلا يجب التراجع عنها بعد إجرائها

- الاستمرار في تناول الأطعمة الدهنية والنشويات، يؤدي إلى إبطاء عملية خسارة الوزن.

- يحدث نزيف نتيجة لاستخدام دبابيش المعدة.
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