فوائد وأضرارها عملية تكميم المعدة Gastric sleeve .. اعرف شروطها وطريقة إجرائها

ما هي عملية تكميم المعدة Gastric sleeve؟

تكميم المعدة Gastric sleeve هي عملية جراحية، يقوم الطبيب باستئصال جزء من المعدة يصل لـ 75% من حجمها، ليتبقى من المعدة أنبوبة ضيق أو الأكمام الذي تربط الأمعاء، وفيما نقدم لكم فوائد وأضرار عملية تكميم المعدة Gastric sleeve، بالإضافة إلى طريق إجرائها وشروطها.

شروط عملية تكميم المعدة Gastric sleeve

- مناسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة المفرطة، ويرغبون في فقدان كمية ضخمة من الوزن في وقت سريع.

- يجب أن يتراوح عمر المريض ما بين 18 – 65 عام لإجراء هذه العملية.

طرق إجراء عمليات تكميم المعدة Gastric sleeve

1- هي عملية جراحية، يقوم الطبيب بقص المعدة وترك أنبوب طولي منها يصل بين المرئ والإثنى عشر، ويعتبر هذه النوع من أفضل وانجح عمليات تكميم المعدة.





2- وفي هذا النوع، يقوم الطبيب الجراح بقص الجزء العلوي من المعدة وأيضًا قص الأمعاء الدقيقة وربطها بقمة المعدة، والنتيجة تقليل كمية الطعام الداخلة، ويدخل الطعام العير مهضوم في الأمعاء الدقيقة مباشرة فور تناوله، فلا يمتص ويخرج من الجسم، بجانب تقليل كمية الطعام نظرًا لسغر حجم المعدة.





3- يقوم الجراح بثقب وسط المعدة ثم غلق المعدة حوله، ومن ثم يتم ربط المعدة رأسيًا من الثقب في وسطها لقمتها، كما يقوم الطبيب بتضييف الجزء الأفقي القريب من المرئ، والنتيجة يصغر حجم الجزء من المعدة الذي يصب الطعام في المريء، ويتحرك الطعام منه إلى الجزء السفلي بكميات قليلة.





4- يقوم الطبيب بوضع رباط حول الجزء العلوي من المعدة لتقليل حجمها، وبذلك تقل كمية الطعام التي تستوعبها فعندما يزيد الطعام من الطبيعي أن تتمدد المعدة، إلا أنه بوجود ذلك الرباط يمنعها من التمدد فيشعرك بالشبع والامتلاء ويمنعك من تناول أكثر من حاجتك.