البرلمان: هناك استجوابات لعدد من الوزراء قريبا



وأشار "حسب الله"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن البرلمان يؤدي دوره على أكمل وجه، وهناك 25 لجنة نوعية مختصة بمثابة مطبخ المجلس، تتم فيهم مناقشة كل القوانين بدقة.



وأوضح أن البرلمان يمارس نوع من الرقابة الرشيدة مع الحكومة وذلك تقدير لدولة يقودها رئيس يدفع كل مؤسسات الدولة للعمل، مضيفا: "لو كل يوم غيرنا وزير مش هتلاقي وزراء يشتغلوا".



وأكد أن دور المجلس الرقابي يتطور بشكل كبير، وقريبا سيكون هناك استجوابات لعدد من الوزراء، معقبا: "حان الوقت لتفعيل استخدام آلية الاستجواب".



قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن عرض جلسات البرلمان محل بحث، وربما يكون خلال فترة قصيرة، موضحًا أن حداثة عدد من نواب المجلس كان أحد أسباب إيقاف بث الجلسات على الهواء لتوفير مزيد من التدقيق.